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В Ярославле откроют бесплатный воздушный кинотеатр: где посмотреть фильмы
15 июня 2018 13:52
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В Ярославле появится свой воздушный кинотеатр. Идею подкинула Валентина Терешкова: ярославцы так ею восхищаются, что в честь 55-летнего юбилея полета первой женщины-космонавта организовали бесплатный сеанс. Пройдет он в сегодня, 15 июня, в 20:00 у сцены в парке Победы на Ленинградском проспекте.
— Посетителям покажут документальный фильм «Космонавт Валентина Терешкова» и научно-фантастический мультфильм «Тайна третьей планеты», — говорят организаторы проекта «Сельская кинопередвижка». — Быть может, именно в этот вечер кто-то и сам решит стать покорителем космоса.
Фильмы будут транслировать на экране высотой с двухэтажный дом с помощью современного кинопроектора и звукового оборудования. Киноцентр не имеет аналогов в Ярославской области.
Фото: Алексей Федяев
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