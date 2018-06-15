В Ярославле откроют бесплатный воздушный кинотеатр: где посмотреть фильмы

Кино покажут бесплатно

В Ярославле появится свой воздушный кинотеатр. Идею подкинула Валентина Терешкова: ярославцы так ею восхищаются, что в честь 55-летнего юбилея полета первой женщины-космонавта организовали бесплатный сеанс. Пройдет он в сегодня, 15 июня, в 20:00 у сцены в парке Победы на Ленинградском проспекте.

— Посетителям покажут документальный фильм «Космонавт Валентина Терешкова» и научно-фантастический мультфильм «Тайна третьей планеты», — говорят организаторы проекта «Сельская кинопередвижка». — Быть может, именно в этот вечер кто-то и сам решит стать покорителем космоса.

Фильмы будут транслировать на экране высотой с двухэтажный дом с помощью современного кинопроектора и звукового оборудования. Киноцентр не имеет аналогов в Ярославской области.