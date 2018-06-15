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Из-за исламского праздника Ярославль встал в огромную пробку: где не проехать
15 июня 2018 09:09
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Сегодня в центре города машины попали в большие пробки. Дороги оказались перекрыты из-за мусульманского праздника Ураза-байрам.
Плотно стоит улица Победы.
— Что там случилось? — спрашивают друг друга водители.
Причиной заторов в центре на улицах Республиканской, Советской, Победы, проспекте Ленина стало перекрытие участка улицы Победы возле мечети. Там этим утром мусульмане собрались на религиозный праздник.
Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 7 баллов.
Ураза-байрам — исламский праздник, которым отмечают конец Рамадана — поста.
Фото: Сергей Кокурин, Анна Елкина
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