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В центре Ярославля встали в пробку троллейбусы
14 июня 2018 16:00
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На Комсомольской улице в центре Ярославля образовалась пробка из троллейбусов. Транспорт не мог подъехать к конечной остановке.
Из-за этого образовалась очередь из четырёх троллейбусов, перекрывших одну из полос для движения. Причиной такой пробки оказались водители-нарушители, припарковавшие свои иномарки в Торговом переулке, несмотря на знак запрета въезда на этот участок. Крупногабаритным троллейбусам оказалось просто невозможно повернуть на переулок к остановке, чтобы не зацепить парковщиков.
— Интересно, а компенсацию за простой общественного транспорта берут с нарушителя? — спрашивают пользователи соцсетей, обсуждая выходку нарушителей.
Штраф за это нарушение может быть солидный, так как здесь водители дополнительно создали помеху для общественного транспорта. Штраф только за проезд под знак «кирпич» — всего 300 рублей.
Стало известно, как накажут маршрутчиков за сговор и повышение цены проезда до 26 рублей.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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