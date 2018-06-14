В центре Ярославля встали в пробку троллейбусы

Всем пришлось подождать, пока парковщики отъедут

На Комсомольской улице в центре Ярославля образовалась пробка из троллейбусов. Транспорт не мог подъехать к конечной остановке.

Из-за этого образовалась очередь из четырёх троллейбусов, перекрывших одну из полос для движения. Причиной такой пробки оказались водители-нарушители, припарковавшие свои иномарки в Торговом переулке, несмотря на знак запрета въезда на этот участок. Крупногабаритным троллейбусам оказалось просто невозможно повернуть на переулок к остановке, чтобы не зацепить парковщиков.

— Интересно, а компенсацию за простой общественного транспорта берут с нарушителя? — спрашивают пользователи соцсетей, обсуждая выходку нарушителей.

Штраф за это нарушение может быть солидный, так как здесь водители дополнительно создали помеху для общественного транспорта. Штраф только за проезд под знак «кирпич» — всего 300 рублей.

Стало известно, как накажут маршрутчиков за сговор и повышение цены проезда до 26 рублей.