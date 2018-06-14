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Обзор
Где в Ярославле посмотреть матчи ЧМ-2018: список баров
14 июня 2018 13:50
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Ура, к нам наконец приходит большой футбольный праздник! Уже сегодня состоится первый матч чемпионата мира по футболу. Будет играть команда России против Саудовской Аравии. Для заядлых болельщиков мы составили список мест в Ярославле, где можно посмотреть футбол, покричать кричалки и выпить за победу любимой команды. В барах придумали и разные подарки и сюрпризы, чтобы заманить болельщиков. Итак, где посмотреть игры чемпионата:
Кировский район:
«Космик» — ТРЦ Аура, улица Победы, 41. Если вы угадаете счет игры, то получите на выбор пиццу или пиво.
Красноперекопский район:
«Первый Паб» — Московский проспект, 92.
Заволжский район:
Ресторан-пивоварня «Свои да Наши» — Машиностроителей проспект, 9. Если угадаете счет, то получите литр пива в подарок.
Фрунзенский район:
Ресторан гостиницы «Любим» — Мельничная 2-я, 3 ст1.
Первый паб — Московский проспект, 92.
Кафе «Привал Странника» — Щепкина, 8а.
Дзержинский район:
Кафе PizzaRolly — Ленинградский проспект, 64.
Клуб Zig Zag — ул. Бабича, 21.
Трактир «Купец» — Ленинградский пр-т, 47.
Главый показ матчей ЧМ-2018 в Ярославле устроят в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на территории бывших казарм. Там будут и другие активности.
Фото: Александра Савельева
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