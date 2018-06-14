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Где в Ярославле посмотреть матчи ЧМ-2018: список баров

14 июня 2018 13:50
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футбол, Ярославль, ЧМ - 2018

Ура, к нам наконец приходит большой футбольный праздник! Уже сегодня состоится первый матч чемпионата мира по футболу. Будет играть команда России против Саудовской Аравии. Для заядлых болельщиков мы составили список мест в Ярославле, где можно посмотреть футбол, покричать кричалки и выпить за победу любимой команды. В барах придумали и разные подарки и сюрпризы, чтобы заманить болельщиков. Итак, где посмотреть игры чемпионата:

Кировский район:

«Космик» — ТРЦ Аура, улица Победы, 41. Если вы угадаете счет игры, то получите на выбор пиццу или пиво.

Паб «Лига Пива» — Ушинского, 8.

Пиццерия «Академия» — Собинова, 35. Для болельщиков устроят игру «Угадай счет». Победителям достанется пиво и кружка.

Пивное кафе «Брюгге» — Собинова, 43а. Конкурсы будут, следите в соцсетях.

«Горка-Холл» — Первомайский бульвар, 1.

Центр паровых коктейлей «SmokeLab» — Кирова, 5.

Пивной бар «Хмель & Гриль» — Суркова, 18.

Бар «Пинта» — Советская, 8.

Ресторан-пивоварня «Свои да Наши» — Свободы, 34в. Акции и скидки на алкоголь всем болельщикам.

Кафе-клуб «5 авеню» — Большая Октябрьская, 37/1. Акция во время трансляции: три пива по цене двух.

Кафе «Sweet Pepper» — Кирова, 10.

Пивной ресторан «У Штирлица» — Депутатский переулок, 6. При заказе двух литров пива дарят сувенир: брелок, сумку, открывалку или дудку болельщика.

Пивотека «Паб & Тапас» — Ушинского, 30.

Красноперекопский район:

«Первый Паб» — Московский проспект, 92.

Бар «Арена» — Гагарина, 15. Акция: за две «Колы» в подарок получишь брелок или магнит, а также дудки-трещотки с символикой чемпионата мира.

Заволжский район:

Ресторан-пивоварня «Свои да Наши» — Машиностроителей проспект, 9. Если угадаете счет, то получите литр пива в подарок.


Кафе «Жадина Говядина» — Серго Орджоникидзе, 30.

Фрунзенский район:

Ресторан гостиницы «Любим» — Мельничная 2-я, 3 ст1.

Первый паб — Московский проспект, 92.

Ресторанно-гостиничный комплекс «Белладжио» — Старая Костромская, 3.

Кафе «Привал Странника» — Щепкина, 8а.

Дзержинский район:

Кафе PizzaRolly — Ленинградский проспект, 64.

Клуб Zig Zag — ул. Бабича, 21.

Трактир «Купец» — Ленинградский пр-т, 47.

Главый показ матчей ЧМ-2018 в Ярославле устроят в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на территории бывших казарм. Там будут и другие активности.

Анастасия Тихомирова
Фото: Александра Савельева
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