В Ярославской области сборную России по футболу поддержали конь, джедаи и памятник

Силы футболистам пожелали джедаи

В Рыбинске устроили флешмоб, чтобы поддержать сборную России на чемпионате мира по футболу. Жители города сфотографировались с мотивирующими плакатами.

Российскую сборную поддерживает даже конь

— В фотофлешмобе приняли участие больше пятисот человек, три памятника, домашние животные, фантастические герои и даже конь, — рассказали организаторы. — Рыбинск болеет за сборную России и желает нашим спортсменам побед.

Участие в флешмобе приняли около пятисот человек

Из всех снимков сделали видеоролик.

В Ярославле матчи чемпионата мира покажут на большом экране. Жителям города обещают устроить футбольный праздник, пусть и не с таким размахом, как в городах, в которых пройдут матчи мундиаля. Смотрите полную программу трансляций и развлечений во время ЧМ-2018.