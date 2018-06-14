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В Ярославской области сборную России по футболу поддержали конь, джедаи и памятник
14 июня 2018 08:36
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В Рыбинске устроили флешмоб, чтобы поддержать сборную России на чемпионате мира по футболу. Жители города сфотографировались с мотивирующими плакатами.
— В фотофлешмобе приняли участие больше пятисот человек, три памятника, домашние животные, фантастические герои и даже конь, — рассказали организаторы. — Рыбинск болеет за сборную России и желает нашим спортсменам побед.
Из всех снимков сделали видеоролик.
В Ярославле матчи чемпионата мира покажут на большом экране. Жителям города обещают устроить футбольный праздник, пусть и не с таким размахом, как в городах, в которых пройдут матчи мундиаля. Смотрите полную программу трансляций и развлечений во время ЧМ-2018.
Фото: Елена Трусова/Vk.com
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