Всё должно быть натурально: подробности жизни семьи, где сына сажали на цепь

Подросток попал в больницу

В небольшой деревне в Ярославской области, где в одной из семей издевались над подростком, соседи и не подозревали о том, что творилось в доме. Следователи возбудили уголовное дело на отца пятерых детей по подозрению в истязании — 44-летний мужчина воспитывал 13-летнего сына, сажая его на цепь.

Сейчас возле дома пустынно: на веранде висит одежда, стоят резиновые сапоги разных размеров, в гараже сложены дрова и стоит машина, но в доме нет ни шороха. Старшая дочь выросла и уехала от родителей. Подросток в больнице, троих младших детей временно забрали из семьи, а сам мужчина в розыске.

Двери дома заперты, на веранде детские вещи



Дом на отшибе

Частный дом, в котором живёт многодетная семья, стоит на отшибе. В ближайших домах — дачи, люди по соседству приезжают на выходные, а не живут в домах постоянно. Но и местные жители с семьёй не общались.

— Я не думал, что такое здесь может случиться, — говорит сосед семьи. — Видел их, когда проезжал к себе мимо их дома. Мужчина этот странный. Как-то начал меня убеждать, что в деревне всё должно быть натуральным — никаких паровых котлов, только дрова. Он у себя в доме две печки поставил, пытался меня к свей «вере» склонить, после этого разговора я перестал с ним общаться. Знаю, что мальчишка убегал несколько раз из дома. Видимо, общался со сверстниками и понимал, что хочет нормальной жизни, а не того, что его отец навязывал. Может, за это и получил...

Дом, где издевались над ребёнком, стоит на отшибе деревни

Сосед рассказал, что главу семейства он часто видел расхаживающим по участку в то время, как жена и дети работали.

— Жена его младше 40 лет, но выглядела на 60, — говорит сосед. — Может потому что работала постоянно.

Оставили дочку одну

Трое детей: 13-летний мальчик и две его младшие сестры учились в одной школе в посёлке неподалёку. Его родная сестра перешла из третьего в четвёртый класс, а сводная по отцу — в пятый. Одноклассники рассказывают, что девочки учились хорошо, а вот сам подросток мог и прогулять школу, и учителям нагрубить. Впрочем, как обычный мальчишка. Правда, жители села вспомнили непонятную им историю, которая случилась со сводной сестрой подростка.

— Весной вся семья уехала отдыхать, и девочку оставили дома одну, — рассказала бабушка её одноклассницы. — Одну ночь она у нас дома ночевала. Я еще подумала, как же такую маленькую — и одну оставили. Но она сказала, что сама не захотела ехать, мол, родители ей доверяют, оставляют одну. Денег они ей оставили, чтобы она могла себе еду купить — три тысячи на неделю дали. Никаких синяков и ссадин на ней не было. Одевали её нормально, на выпускном у девочки красивое платье было.

Одноклассники подростка также утверждают, что с синяками его не видели, о том, что творится в доме, он не рассказывал, но общался в основном с ребятами постарше.