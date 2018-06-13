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Жива, но не здорова: пропавшую в Ярославле студентку нашли босой
13 июня 2018 13:39
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Волонтёры «ЯрСпаса» рассказали, что девушка, которая пропала в районе Туношны, найдена.
Искали её не только волонтёры, но и одногруппники — Софья учится на факультете биологии. Начали даже создавать свой поисковый отряд. Собирали информацию, где в последний раз видели девушку. История выходила странная. Софья, никогда не отличавшаяся необычным поведением, вдруг пропала неподалеку от дома в Туношне. В комментариях к посту об её исчезновении люди писали, что видели её в разных местах — и в самой Туношне (она выглядела совершенно растерянной, говорили местные), и в районе Московского, где её видели босой. А ведь в такую погоду гулять босиком совсем не захочется.
Но сейчас девушка найдена.
— Жива. Но не здорова, — сообщили волонтёры.
Пока не сообщается, что именно произошло, и где нашли студентку.
Фото: ЯрСпас
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