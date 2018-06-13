Из семьи, в которой подростка сажали на цепь, забрали детей

Троих детей отправили в специализированное детское учреждение

В Некрасовском районе из семьи, где на цепь сажали сына, временно забрали детей.

— Дети сейчас находятся в специализированном учреждении, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

В конце прошлой недели стало известно, что в Некрасовском районе родители сажали своего 13-летнего сына на цепь. Мальчик попал в больницу. Ужасающей историей занялись следователи. Всего в семье пятеро детей, один из которых совершеннолетний. Правоохранители посчитали, что оставшимся троим детям опасно оставаться в семье и потребовали их забрать.

По подозрению в истязании на 44-летнего отца семейства завели уголовное дело. Мужчина находится в розыске. По статье «Истязание» ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

