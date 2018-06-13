Вспомнили о пешеходах: в четырёх районах Ярославля сделают тротуары

В Ярославле начнут ремонтировать тротуары

В четырёх районах Ярославля появятся новые удобные для пешеходов тротуары. На портале госзакупок объявили конкурс на поиск подрядчика, который возьмётся за работу. Заплатят 7,5 миллионов рублей.

За эти деньги компании придётся постараться: уложить пятисантиметровый слой асфальта на тротуары в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля.

— Перед укладкой асфальтобетонной смеси необходимо выполнить очистку существующего основания от пыли и грязи с последующей проливкой подготовленного основания битумной эмульсией. Устройство покрытия выполняется из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марка II. После работ выполнить уборку строительного мусора. Места производства работ оградить соответствующими дорожными знаками, — уточняется в техническом задании.

Изначально ремонтировать тротуары вместе с улицами по программе «Безопасные и качественные дороги» взялась областная компания «Ярдормост». Теперь она ищет субподрядчика на эти работы.

Кстати, также в Ярославле ищут компанию, которая будет содержать дороги за 200 миллионов рублей.