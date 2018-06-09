В Ярославской области объявили в розыск отца, который сажал сына на цепь

Следователи разыскивают отца

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Некрасовского района, которого подозревают в истязании 13-летнего сына. Мальчика воспитывали, сажая на цепь.

— По данным следствия, в мае 2018 года подозреваемый, находясь в одном из населенных пунктов Некрасовского района, применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему 13-летнему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Сейчас ребёнок находится в больнице.

Стало известно, что семья, в которой пять детей, из них четверо — малолетние, состоит на учете в органах профилактики. Следователи посчитали, что оставшимся детям может грозить опасность и потребовали забрать их из семьи.

Отца семейства сейчас разыскивают.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его последующее задержание, — рассказали в следственном управлении.

По статье «Истязание» мужчине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.