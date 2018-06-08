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Так воспитывали ребёнка: в Ярославской области родители держали сына на цепи
8 июня 2018 21:34
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Шокирующая история, от которой волосы встают дыбом, произошла в Ярославской области: родители держали своего 13-летнего сына на цепи.
По нашим данным, в семье пятеро детей, один из которых уже совершеннолетний. Одного из детей — мальчика — родители привязывали на цепь, воспитывая таким образом. Семья проживает в одном из населённых пунктов в Некрасовском районе.
— Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали нам в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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