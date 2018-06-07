На берегу реки в Ярославле нашли мешок с утопленным щенком

В мешок вместе со щенком положили кирпичи

Страшную находку обнаружила жительница Ярославля на берегу Которосли. В белом мешке вместе с кирпичами лежал труп маленького щенка.

— 5 июня я гуляла с собаками в районе Второй Закоторосльной набережной, в пяти минутах от нашего дома, и нашла утопленного щенка, — рассказала Ольга. — Мешок, в котором он лежал, был завязан, а пёс уже давно мертв.

Соседи Ольги узнали щенка, с ним около месяца гулял мужчина из соседнего дома.

— По словам этого мужчины, двух щенков в коробке подбросили ему на работу, — говорит Ольга. — Одного из них он и взял себе. А второго якобы у него забрала пожилая пара, о которой он не может даже ничего рассказать. Не описывает даже их внешность.

Ольга рассказывает, что нередко этого соседа заставали пьяным. Она подозревает, что не всё чисто в его истории.

Ярославна пошла в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. Но его у неё не приняли, сославшись, что на бездомного щенка нет документов. Однако женщина намерена добиться справедливости и найти убийцу собаки.

Местные жители узнали собаку - щенок жил в квартире неподалёку.

Некоторым собакам везёт гораздо больше. Волонтёры спасли сбитого автобусом пса, который неделю пролежал в поле.