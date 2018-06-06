Город изменился практически во всём: отчёт мэра в режиме онлайн

Владимир Слепцов отчитывается о своей работе

Сегодня в муниципалитете Ярославля отчитывается о своей работе глава города Владимир Слепцов.

Ранее к 76.ru уже попал отчёт градоначальника, который смотрят сегодня депутаты муниципалитета. В нём он рассказывал, что в Ярославле цены падают, а зарплаты растут.

— Мы не смогли решить проблемы все и сразу. Но мы понимаем, что ремонт дорог, расселение аварийного жилья, благоустройство города — это в целом приоритетные вопросы. Поэтому решаем эти вопросы через федеральный и областные бюджеты, — вступил Владимир Слепцов.

Что расскажет градоначальник о своей работе и работе подчинённых — слушаем в режиме онлайн.