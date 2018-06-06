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Город

Город изменился практически во всём: отчёт мэра в режиме онлайн

6 июня 2018 10:14
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Ярославль, отчет главы, Слепцов

Сегодня в муниципалитете Ярославля отчитывается о своей работе глава города Владимир Слепцов.

Ранее к 76.ru уже попал отчёт градоначальника, который смотрят сегодня депутаты муниципалитета. В нём он рассказывал, что в Ярославле цены падают, а зарплаты растут.

— Мы не смогли решить проблемы все и сразу. Но мы понимаем, что ремонт дорог, расселение аварийного жилья, благоустройство города — это в целом приоритетные вопросы. Поэтому решаем эти вопросы через федеральный и областные бюджеты, — вступил Владимир Слепцов.

Что расскажет градоначальник о своей работе и работе подчинённых — слушаем в режиме онлайн.

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11:16
Отчёт мэра был недолгим. Перешли к вопросам от депутатов. Депутат от фракции КПРФ Евгения Овод рассказала о критической ситуации с текущими крышами в школах — нужно больше денег выделять на образование.

Однако мэр возразил — денег нет.

— Коллеги, мы сами с вами утверждали цифры. У нас по ямам на дорогах, к примеру, необходимость более миллиарда рублей. Остро необходимо — 540 миллионов рублей. Но денег у города нет.

11:08
О туризме.

В прошлом году Ярославль посетили около 1,2 миллиона человек, что почти на 50% больше по сравнению с 2016 годом. Чаще всего в Ярославль приезжали на такие события, как: «ТурЭкспо.Ярославль», «Пир на Волге», «Былинафест», «Ярославская Масленица — главная масленица страны», «День города».



11:00
О транспорте. Владимир Слепцов в своём отчёте снова заявил о том, что в планах оптимизировать городскую маршрутную сеть. Отдать приоритет городскому транспорту, нежели маршруткам.

— Формирование новой маршрутной сети будет проводиться поэтапно и обоснованно с учетом имеющихся ресурсов. Все изменения действующих маршрутов будут проходить в соответствии с действующим законодательством. При этом приоритет — назначение маршрутов по регулируемому тарифу со всеми льготами для граждан и использование транспортных средств большой вместимости. Это повысит безопасность и качество работы городского пассажирского транспорта, — рассказал Владимир Слепцов.

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12:49
— Идя навстречу предпринимателям, стоимость аренды на размещение нестационарных торговых объектов уменьшена более чем в 2 раза. Срок аренды, наоборот, увеличен до 8 лет и предусмотрен вариант субаренды. Также разрешена уступка прав и обязанностей по договору, — рассказал Владимир Слепцов.

То есть предпринимателям уменьшили стоимость аренды земли под ларьки для того, чтобы у них были деньги на обновление внешнего вида павильонов. 

В этом году мэрия планирует снести абсоютно все ларьки, которые не перешли на новую концепцию. Однако предприниматели не всегда согласны на суровые условия мэра. В Ярославле один из владельцев ларьков судится с мэром из-за то, что его павильон снесли

10:37
О парках Ярославля:

— В 2017 году площадь благоустроенных парков увеличилась больше, чем на 200 тысяч квадратных метров, — парирует цифрами Владимир Слепцов. — Уже в этом году, буквально на днях, мы приступим к благоустройству парка «Нефтяник».

Каким будет парк, смотрите тут.

Отчитался градоначальник и о том, что спилили в городе около 700 аварийных деревьев, отремонтировали 12 памятников. И так от благоустройства парков Слепцов перешёл к общему облику города и внешнему виду ларьков. 

10:32
Владимир Слепцов начал свой отчёт с разговора об экономике. Например, удалось снизить на 120 миллионов рублей количество бюджетных денег, которые приходится тратить на обслуживание госдолга Ярославля. 

— 2017 год прошел под эгидой создания условий для развития бизнеса. Каждый день минимум один предприниматель получал помощь служб города, — говорит Слепцов.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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