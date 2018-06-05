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В Ярославле объединят четыре больницы в одну: как она будет работать

5 июня 2018 13:41
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больницы, объединение, Ярославль

В Ярославле планируют большую реорганизацию. В одно юридическое лицо под руководством одного главного врача объединят поликлинику № 2 на улице Угличской, № 5 на улице Терешковой, № 1 на проспекте Октября и детскую клиническую больницу № 1 на проспекте Ленина.

Об этом заявили ещё в апреле. Сейчас у ярославцев начали возникать вопросы о том, как будут работать врачи в одной большой больнице.

— Поликлиника больницы № 5 с медицинским персоналом переедет на площади КБ № 1, при этом сохраним все участки. До этого момента планируем провести ремонт в первой больнице. Что касается стационара, то терапия переедет в здание первой больницы на проспекте Октября. Здесь также будет проведен ремонт. Хирургия, неврология и реабилитация разместятся в госпитале ветеранов войны, — рассказал директор областного департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.

Но главный вопрос возникает по детской клинической больнице №1, которая уже сейчас переехала лишь частично, и её отделения работают не в полную силу. По зданию больницы пошли трещины, при проверке специалисты заявили, что здание может рухнуть в любой момент. В связи с этим больницу пришлось срочно переселять. 

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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