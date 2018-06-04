Почему дорожает бензин в Ярославле: откровения владельца сети автозаправок

Бензин ещё подорожает

Они когда-нибудь остановятся? Ярославские автовладельцы уже готовы на отчаянные меры, выходя на одиночные пикеты у автозаправочных станций. Цены на топливо в Ярославской области неутомимо растут вверх, перевалив за 45 рублей. Что дальше? Почему они растут и когда остановятся, рассказал 76.ru владелец сети автозаправок в Ярославле Сергей Бобылёв.

Когда будет максимум

— То, что сейчас мы видим на заправках ЯТК (одни из самых дорогих в Ярославле. — Прим.ред.) — это нормальная рыночная цена, — говорит Сергей Бобылёв. — Практически весь бензин в городе привозят с одного нефтеперерабатывающего завода. У всех сетей просто разные системы лояльности. Те заправки, которые держат цену, просто пытаются сохранить клиентов, показывая большую лояльность.

Так, сеть «Газпром» поднимает цену на бензин дважды в неделю по 30 копеек.

— До 50 рублей не вырастет. По крайней мере, не в этом году, — поясняет владелец сети АЗС. — Цена остановится на том, что есть сегодня. Больше расти уже не будет.

Своим продавать невыгодно

В чём причина роста цен? Всем известно, что цена нефти в бензине — это лишь малая часть. А власти страны уже заявили о том, что собираются снижать акцизы, которые занимают весомую долю в цене топлива. Причём не с 1 июля, как говорилось ранее, а уже сейчас.

— Нефтяники платят налог на добычу, экспортную пошлину, акцизы — государство зарабатывает на этом очень большие деньги. Особенно, когда топливо гонят за рубеж. При текущем соотношении доллара к рублю баррель нефти стоит как никогда дорого. Выходит, что за рубеж за доллары продавать выгоднее, чем внутри страны за рубли. Если туда продаём дороже, то и у нас цена идёт вверх, пытаясь приблизиться к цене экспорта, — объясняет Сергей Бобылёв.

Владелец сети автозаправок считает, что даже при повышении экспортных пошлин для нефтяников и понижении акцизов, цена на розничный бензин для автовладельцев уже не упадёт.

— Просто цены перестанут расти, — говорит Сергей. — У нас в начале года оптовая цена на бензин растёт. К концу года она может понизиться, но розница уже нет. Да, сейчас стал дешевле оптовый бензин. Но АЗС несли убытки за всё это время роста, поэтому цены просто замёрзнут на том, что мы видим на стелах сейчас.

Также директор сети АЗС считает, что ажиотаж вокруг этой темы больше психологический — водители каждый день видят меняющиеся цифры, нервничают. В реальных цифрах 100 литров АИ-95 стали дороже примерно на 400 рублей. Это если брать в рассчет примерно месяц езды из дома на работу и обратно.

— Люди в кафе больше тратят за один раз, — говорит Сергей Бобылёв.