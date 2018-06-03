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В Ярославской области в жилой дом ударила молния: жильцы ждут помощи
3 июня 2018 18:58
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Сегодня в Некрасовском районе Ярославской области во время грозы в частный дом ударила молния. ЧП произошло в селе Бурмакино на улице Подгорной.
— Одна из вспышек молнии была яркая-преяркая, — рассказали корреспонденту 76.ru жильцы дома. — Сразу после этого всё затрещало, из электросчётчика посыпались искры, и в доме сильно запахло гарью. Но, к счастью, беды не произошло — никто не пострадал. Но счётчик весь сгорел, и теперь дом обесточен.
Теперь жители дома, в который ударила молния, ждут помощи от энергетиков. Когда они приедут из райцентра неизвестно. Собственно, непонятно, приедут ли они вообще.
— К кому обращаться — мы не знаем, — сказали в единой дежурно-диспетчерской службе Некрасовского района. — Наверное, нужно искать электриков в частном порядке. За свой счёт.
Также сегодня в Ярославской области выпал град. В некоторых местах он был размером с грецкий орех и побил машины.
Фото: Михаил Контуев
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