Заставил подчинённых — заставит и остальных: мэр Ярославля призвал всех кататься ночью на велосипедах

Недавно сотрудники мэрии Ярославля по просьбе своего шефа приехали на работу на велосипедах

Мэр Ярославля Владимир Слепцов, по всей видимости, обожает кататься на велосипеде и мечтает, чтобы все разделили его любовь к двухколёсному транспорту. Он призвал горожан покататься по ночным улицам.

— Меньше недели осталось до традиционного ночного велопробега «Яррулит», который откроет празднование Дня города, — написал глава города на своей странице в Facebook. — В этом году заезд пройдет в рамках Всероссийской акции «Единый день велопарадов в России». Ждём всех желающих 25 мая в 22:30 на территории культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» (бывшие казармы на улице Свободы. — Прим. авт.).

Недавно он заставил своих подчинённых приехать на работу на велосипедах. Многие не решились ослушаться и превратили это в праздник. Мы писали об этом и публиковали фоторепортаж. Теперь в интернете шутят: «Заставил подчинённых — заставит и всех остальных».