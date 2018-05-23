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Заставил подчинённых — заставит и остальных: мэр Ярославля призвал всех кататься ночью на велосипедах
23 мая 2018 08:03
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов, по всей видимости, обожает кататься на велосипеде и мечтает, чтобы все разделили его любовь к двухколёсному транспорту. Он призвал горожан покататься по ночным улицам.
— Меньше недели осталось до традиционного ночного велопробега «Яррулит», который откроет празднование Дня города, — написал глава города на своей странице в Facebook. — В этом году заезд пройдет в рамках Всероссийской акции «Единый день велопарадов в России». Ждём всех желающих 25 мая в 22:30 на территории культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» (бывшие казармы на улице Свободы. — Прим. авт.).
Недавно он заставил своих подчинённых приехать на работу на велосипедах. Многие не решились ослушаться и превратили это в праздник. Мы писали об этом и публиковали фоторепортаж. Теперь в интернете шутят: «Заставил подчинённых — заставит и всех остальных».
Фото: Александра Савельева
Далее: 22.05.2018 Однорукий бандит в деле самбиста Феоктистова: в Ярославле инвалида отправили в тюрьму за драку
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