В Ярославле мужчина покончил с собой на детской площадке

Личность мужчины ещё не установлена

Ещё одно жуткое происшествие произошло сегодня утром в Ярославле. В одном из дворов по улице Бабича прямо на детской площадке мужчина совершил суицид.

— Личность мужчины ещё не установлена, так как при нём не было документов. Тело обнаружила местная жительница. По данному факту проводится проверка, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, в лесу Заволжского района нашли тело 43-летней женщины.