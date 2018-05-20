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В Ярославле мужчина покончил с собой на детской площадке
20 мая 2018 16:25
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Ещё одно жуткое происшествие произошло сегодня утром в Ярославле. В одном из дворов по улице Бабича прямо на детской площадке мужчина совершил суицид.
— Личность мужчины ещё не установлена, так как при нём не было документов. Тело обнаружила местная жительница. По данному факту проводится проверка, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, в лесу Заволжского района нашли тело 43-летней женщины.
Фото: Жесть Ярославль/Vk.com
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