«Саратовские авиалинии» закрываются: вернут ли ярославцам деньги за билеты на курорты

Трагедия с самолётом обернулась крахом для авиакомпании

Вчера Росавиация потребовала приостановить продажу авиабилетов «Саратовских авиалиний» с 30 мая.

— В связи с этим руководством «Саратовских авиалиний» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников, — сообщили в авиакомпании.

Услугами этого перевозчика пользовались ярославцы — из Туношны на курорты, в частности, в Сочи, летали самолеты «Саратовских аваиалиний». Что теперь делать с билетами, купленными на даты после 31 мая? В компании успокаивают — деньги не пропадут.

— Возврат авиабилетов будет осуществляться в соответствии со статьей 8.2 порядка предъявления претензий правил перевозчика, с которыми можно ознакомиться на сайте Saratovairlines.ru, вкладка «Пассажирам», правила перевозчика. Номер горячей линии: 8-800-600-78-78, — сообщили в авиакомпании.

Напомним, 11 февраля самолёт «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение. В той трагедии погиб 29-летний ярославец Алексей Никитченко. После авиакатастрофы появилась информация о том, что ярославский аэропорт может разорвать контракты с «Саратовскими авиалиниями». В СМИ после трагедии всплыла информация о скандалах, связанных с «Саратовскими авиалиниями»: технические неисправности самолётов, регулярные задержки рейсов, экстренные посадки бортов и так далее.