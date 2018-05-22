Три главные ошибки при трудоустройстве: как найти хорошую работу в Ярославле

Лаура Зудина рассказала о проблемах трудоустройства ярославцев

Часто слышим жалобы от друзей и знакомых, что работы нет. А если и есть, то выгоднее дома сидеть. Поэтому решили поинтересоваться у исполняющего обязанности директора департамента занятости по Ярославской области Лауры Зудиной, какие вакансии самые востребованные и высокооплачиваемые и какие ошибки допускают ярославцы при поиске работы.

— Лаура Каджиковна, кругом только и слышишь: в нашей области нет работы...

— Нет, это не так. Ежегодно работодатели заявляют более 50 тысяч вакансий, тогда как соискателей к нам обращается практически в два раза меньше. Но не всегда востребованные работодателями вакансии соответствуют ожиданиям и профессиональным возможностям соискателей. Отсюда и складывается такое мнение, что «работы в области нет».

Ежегодно в центр занятости обращаются около 30 тысяч человек

— А какие самые востребованные вакансии на сегодняшний день?

— Больше всего специалистов требуется в строительной отрасли. Здесь спрос превышает предложение в 1,7 раза. Требуются специалисты в здравоохранении и образовании, а также в обрабатывающем производстве. Меньше всего специалисты нужны в сферах финансовой деятельности и торговле. Здесь, наоборот, желающих работать намного больше, чем рабочих мест. Больше всего требуются квалифицированные рабочие, кто имеет соответствующее образование. В основном это рабочие из строительной сферы: маляры, штукатуры, облицовщики-плиточники, бетонщики, арматурщики. Также востребованы врачи, медицинские сёстры, воспитатели, повара, водители.

Рабочие специальности очень востребованы

— Какова средняя зарплата по этим вакансиям? Почему среди них нет высокооплачиваемых?

— Оплата труда по вакансиям варьируется в зависимости от видов и режима работ. Высококвалифицированные специалисты в своих областях получают на уровне или даже выше размера средней заработной платы по области (36 тысяч). Например, по вакансиям токарь, слесарь-ремонтник, облицовщик-плиточник, повар заявлены заработные платы от 25 до 50 тысяч.

— Какие же тогда самые высокооплачиваемые должности на сегодняшний день?

— Наибольшую заработную плату предлагают работодатели в сфере машиностроения, управления персоналом, добывающей промышленности.

Лучше искать работу сразу в нескольких местах

Молчите про бывших начальников

— Какие ошибки допускают ярославцы, когда ищут работу?

— Малое количество каналов при поиске работы. То есть чаще всего люди просматривают объявления в интернете, газете, спрашивают у друзей. Расширьте круг поиска: обращайтесь в службу занятости, кадровые агентства, посещайте ярмарки вакансий, пройдите профессиональное обучение по наиболее востребованным специальностям. Ошибки в резюме: орфографические и пунктуационные, неправильно поставленная цель или её отсутствие, акцент на обязанностях, а не на результатах. Нередко соискатели делают ошибки на собеседованиях: опаздывают, приходят в неопрятном виде, не готовятся к собеседованию, ничего не узнают о потенциальном работодателе. Бывает, что люди ведут себя слишком заносчиво и высокомерно, не соблюдают деловую этику, критикуют бывших начальников, лгут об опыте работы.

Медсёстры и врачи требуются почти всегда

— Почему женщинам тяжелее устроиться на работу, чем мужчинам? Ведь большинство вакансий явно подходит только сильному полу.

— Вакансии, предлагаемые службой занятости, не имеют разделения по полу. Иначе это уже дискриминация. Если вы посчитали, что вас не приняли на работу по половому признаку, следует обратиться в суд с требованием возместить моральный и материальный вред.

Для женщин тоже много вакансий

Временную работу ищут только подростки

— Сейчас люди ищут временную работу? Подростки по-прежнему просят подработку на лето?

— Тех, кто ищет временную работу, очень мало. Всего около 1% от общего числа. Подростки же наоборот активно обращаются к нам за помощью. Работа для них — это и возможность получить профессиональные навыки, и повышение самооценки, и способ получить карманные деньги, а зачастую и ощутимая помощь родителям. Как правило, они занимаются благоустройством территорий, мелким ремонтом в школах, библиотеках, работают курьерами и вожатыми, заготавливают корм для животных.

Подросткам проще трудоустроиться через центр занятости

— Вы следите за судьбой тех людей, которых удалось трудоустроить? Люди подолгу задерживаются на своём месте или увольняются почти сразу?

— Более 74% обратившихся к нам надолго задерживаются на новом месте работы. Но есть и те, кто обращается к нам повторно. Таким гражданам мы предлагаем услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, а также переобучиться и получить новую профессию, наиболее востребованную на рынке труда.

Лучше пройти курсы по профподготовке

Работу на часы найти можно

Справка 76.ru

Трудоустраивают несовершеннолетних в основном муниципальные учреждения сферы молодёжной политики, культуры, образования, здравоохранения. Кроме того, ежегодно принимают на работу подростков такие организации, как «Почта России», «Горзеленхозстрой», «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

Для работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, оплата производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Минимальный размер оплаты труда с 1 мая составляет 11 163 рубля.