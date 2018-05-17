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Эксклюзив
Дрались и палили из пистолетов: 70 человек устроили побоище в Брагино
17 мая 2018 13:38
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Вчера поздним вечером в Брагино произошла массовая драка, в которой приняли участие около 70 человек. Об этом рассказал источник 76.ru. ставший очевидцем происходящего.
— Всё происходило около половины одиннадцатого у кинотеатра «Победа» в Брагино. Человек 70 стреляли и дрались. У них была пневматика, они бежали и стреляли друг в друга. Они там везде были, потом даже на дорогу выбежали и мешали проезжать машинам. Потом подъехали патрульные, — рассказал наш источник.
«Ярнет» предоставил редакции 76.ru эксклюзивные кадры с места событий. На камерах видно, как большая толпа людей бежит в одном направлении, а позже подъезжают полицейские.
Мы запросили информацию у УМВД по Ярославской области. Подробности читайте на нашем сайте.
Фото: "Ярнет"
Видео: Ярнет
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