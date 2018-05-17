Дрались и палили из пистолетов: 70 человек устроили побоище в Брагино

Несколько десятков человек устроили потасовку

Вчера поздним вечером в Брагино произошла массовая драка, в которой приняли участие около 70 человек. Об этом рассказал источник 76.ru. ставший очевидцем происходящего.

— Всё происходило около половины одиннадцатого у кинотеатра «Победа» в Брагино. Человек 70 стреляли и дрались. У них была пневматика, они бежали и стреляли друг в друга. Они там везде были, потом даже на дорогу выбежали и мешали проезжать машинам. Потом подъехали патрульные, — рассказал наш источник.

«Ярнет» предоставил редакции 76.ru эксклюзивные кадры с места событий. На камерах видно, как большая толпа людей бежит в одном направлении, а позже подъезжают полицейские.

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