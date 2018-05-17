«Ночь музеев» в Ярославле: полная программа

Музеи подготовили для гостей множество развлечений

Ярославские музеи готовятся к сказочной ночи — «Ночи музеев». Эта всероссийская акция стала очень популярной. Еще бы, когда еще ночью вы сможете побродить по залам в музее?

Вечером 19 мая ярославские музеи не просто распахнут свои двери для посетителей, но и уже подготовили интересные программы.

Ярославский музей-заповедник: ночное путешествие за четыре часа вокруг Земли

Музей-заповедник ждёт гостей с 20 часов

В музее-заповеднике можно будет почувствовать атмосферу необычных музейных странствий и за четыре часа побывать и в городах Золотого кольца, и в туристическом походе, и в разных странах, а может, даже отправиться ненадолго в космос или в прошлое. Для этого подготовили выставки, интерактивные программы, мастер-классы, авторские экскурсии, интеллектуальное ралли, музейные шоу. Не обойдётся и без самого популярного музейного маршрута — вида на ночной Ярославль со Звонницы. На территории музея развёрнут фотозоны и интерактивные площадки. Специальные развлечения подготовили для посетителей с детьми.

Для семейных путешественников

20:00—23:30 — экспозиция «Природа» — «В поисках очень обитаемого острова» игра-путешествие;

20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:20, 22:45 — выставка «Руками трогать можно» — «Путешествие от печки до лавочки» занятие;

20:15, 21:15, 22:15 — выставка «ЯрмаНка» — «Ехал на ярмарку ухарь-купец» интерактивная программа;

20:15, 20:45, 21:15, 21:45 — сбор у памятника Копейке — детский «поезд» «По городам Золотого кольца»;

20:00—23:30 — рядом с выставкой «Сокровища Ярославля» — «Путешествие к звёздам» мобильный планетарий (100 рублей);

20:00—23:00 — территория музея — «К походу готов?» школа выживания;

20:15, 21:15, 22:15 — «Волшебная карта» детский спектакль;

20:00—23:30 — экспозиция «История…» — показ диафильмов;

20:00—23:00 — территория музея — «Четыре континента» игровая программа с «Кидбургом»;

20:00—23:30 — экспозиция «История…» — «Привези то — не знаю что» игровой маршрут.

Году Японии в России посвящается

20:15, 21:15, 22:15, 23:15 — зал «Классика» — «Легенды Японии» представление (50 рублей);

20:00—23:00 — зал «Классика» — дегустация с элементами чайной церемонии;

20:00—23:00 — зал «Классика» — «Из страны восходящего солнца» выставка из запасников;

20:00—23:45 — зал «Классика» — «Привет из Японии» фотозона;

20:00—23:45 — территория музея — «До луны и обратно» площадка;

20:00—00:00 — территория музея — «Вокруг света» фотозона.

Экскурсионная путёвка

20:45, 21:45, 22:45 — выставка «ЯрмаНка» — «Шумит, гуляет ярмарка» экскурсия;

20:15, 21:15, 22:15, 23:15 — выставка «Оружейные истории» — «Оружейные истории из разных стран» авторская экскурсия (100 рублей);

20:45, 21:45, 22:45 — экспозиция «Иконы» — «Путь к святыне» авторская экскурсия.

Для искушённых туристов

20:00—23:45 — старт у памятника Копейке — интеллектуальное ралли;

20:00—23:45 — экспозиция «Слово о полку Игореве» — «Хождение за тремя печатями» игровой маршрут;

20:30, 21:30, 22:30 — Угличская башня — «Путешествие в мир готической гравюры» программа (100 рублей);

20:15, 21:15, 22:15, 23:15 — выставка «Трапеза по-ярославски» — «Всё в шоколаде» эксклюзивная программа (200 рублей);

20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 — Библиотека — «Словарный вояж» программа.

Сувенир из дальних странствий

20:00—23:45 — территория музея — мастер-классы;

20:00—23:45 — Ярославская печатня — «Отпечатки прошлого» открытка своими руками (150 рублей).

Горящее предложение

20:00—22:00 — территория музея — дерево желаний от языковой школы Дмитрия Никитина;

20:00—22:30 — напротив зала «Классика» — погружение в виртуальную реальность;

20:00—23:30 — территория музея — «Музыка без границ» концерт под открытым небом;

20:00—23:00 — Звонница — «С высоты птичьего полёта» (300 рублей);

23:45 — площадка перед Звонницей — «На большом воздушном шаре» — танцевально-песенный флешмоб;

00:00 — территория музея и набережная Которосли — салют.

Работают экспозиции: «История Ярославского края», «Слово о полку Игореве», «Природа Ярославского края» — вход свободный.

Вход на территорию музея-заповедника в эту ночь свободный.

Где: Ярославский музей-заповедник, Народный переулок, 2а.

Презентация уникального портрета в мемориальном доме-музее Леонида Собинова

В музее Леонида Собинова покажут уникальный портрет

19:00—21:30

«К нам приехал, к нам приехал…»

Презентация портрета Леонида Собинова работы художника Михаила Вербова из собрания музея Большого театра.

Портрет Леонида Собинова никогда не выставлялся и никогда не покидал музей Большого театра. Это его первое путешествие — в гости в родной дом артиста. Узнайте историю портрета и историю жизни художника Михаила Вербова, покинувшего Россию и после скитаний по свету закончившего жизнь в Америке, ныне почти забытого на родине.

«Ленский навсегда…»

Презентация с демонстрацией оперных фрагментов оперы в интерпретации современных исполнителей образа Ленского

К 120-летию первого исполнения Леонида Собиновым партии Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Образ, признанный художественным эталоном оперного героя.

«Большое путешествие театральных реликвий»

Презентация межмузейного проекта выставки «Волжские театральные кумиры».

При участии музея театрального костюма при Костромском драматическом театре имени Александра Островского, Театрального музея при Ярославском академическом театре имени Фёдора Волкова, Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, Ярославского музея-заповедника (двух его коллекций — Собиновской и театральной) и частной коллекции.

Стоимость — входной билет 50—100 рублей.

Где: Мемориальный дом-музей Леонида Собинова, улица Собинова, 25.

Музыка сада в Ярославском художественном музее

В художественном музее устроят фотоконкурс с картинами

В Ярославском художественном музее устроят экскурсию-квест, покажут фильм, презентуют картины Васи Ложкина, а в Губернаторском саду устроят концерт.

Цена билета: 250 рублей, дети до 16 лет — бесплатно, билет в Губернаторский сад после 22:30 — 100 рублей.

19:00–21:00 — Культурно-выставочный центр Русского музея. 1 этаж — игры с Музейным котом. Детская программа;

20:00–21:00 — Выставочные залы. 3 этаж — экскурсия-квест по выставке «Стеллаж № 4», кураторская экскурсия по выставке «Театр»;

21:00–22:00 — экспозиция «Русское искусство XVIII — начала XX века». 2 этаж — фотоконкурс среди посетителей «Ночи музеев» — 2018 «#ЯКартина».

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо будет сфотографироваться на фоне любимой картины, изображая её героя, и выложить фото с хештегами #якартина, #яхм, #ночьмузеев2018.

21:10–21:40 культурно-выставочный центр Русского музея. 1 этаж Показ фильма «Коллекционер Ф.М. Плюшкин» из цикла авторских программ директора Русского музея Гусева «Век Русского музея»;

22:00–22:30 Парадный зал. 2 этаж Презентация работ Васи Ложкина в собрании Ярославского художественного музея. Подведение итогов фотоконкурса «#ЯКартина»;

22:30–00:00 Губернаторский сад — программа «Музыка сада». Марина Никифорова (скрипка), Александр Соколов (аккордеон);

с 22:30 в саду будет работать кафе.

Специальным гостем «Ночи музеев» станет лаборатория перформанса.

Где: Ярославский художественный музей, Волжская набережная, 23

Спор о бороде в митрополичьих палатах

Цена билета: 200 рублей, льготный — 150 рублей.

19:00–00:00 работает экспозиция «Спор о бороде» по сеансам, начало каждый час

Где: Митрополичьи палаты, Волжская набережная, 1.

Не расстанусь с Комсомолом

В музее истории города уже репетируют комсомольские собрания

20:00–00:15

Погрузиться в эпоху комсомола предлагает музей истории города. Комсомольские песни, что «строить и жить помогают», гости здесь не только услышат, а еще и увидят. Гостей ждёт каскад «живых клипов» в исполнении духового оркестра и театрального института.

Проверить свои физические силы можно будет, сдав нормы ГТО. Ну, и куда без танцев! Включат эстрадную музыку XX века.

Гостей пригласят на квартирник, где раскроют секреты общения молодых людей, покажут, что будоражило умы юных граждан нашей страны в 60–70-е годы XX века, расскажут о моде и покажут костюмы того времени.

Гости музея побывают на комсомольском собрании «Красная гвоздика». Им предложат поучаствовать в решении вопросов повестки мероприятия с нотами юмора и интереса к ушедшему явлению.

Для гостей «Ночи» музей и сквер будут открыты до 00:15.

Начало в 20:00.

Цена билета 200 рублей — полный, 150 рублей — льготный.

Где: музей истории города, Волжская набережная, 17.

Планетарий: смотрим на луну и танцуем

На площадке перед центром Терешковой выступил клуб исторической реконструкции танца

Звездный зал (100–200 рублей)

19:00 — Лекция «Тайна майя» 100 рублей;

20:00 — «Предание о звездах» + «Под звездным небом Ярославля. Весна» 200 рублей;

21:00 — Лекция «Поиск неземного разума» 100 рублей;

22:00 — «Рождение звезд» 200 рублей;

23:00 — «Хаббл» 200 рублей;

00:00 — «Черные дыры» 200 рублей;

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 — проведение лотереи для купивших билеты в Звездный зал.

Обсерватория 200 рублей при условии хорошей погоды

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 — наблюдение Луны, Венеры, Юпитера.

Площадь перед Центром

20:00–20:30 — выступление и интерактивная программа клуба исторического танца и ролевого взаимодействия «Зазеркалье»;

19:00–01:00 — аттракцион «Шаттл» (100 рублей).

Экспозиционно-выставочный зал

20:00 — экскурсия для детей «Чайка», посвященная 55-летию со дня полета первой женщины-космонавта В.В. Терешковой;

20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30 — обзорная экскурсия «История космонавтики»;

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 — интерактивная театрализованная экскурсия «Путешествие на Плоскую землю»;

19:00–01:00 — экспозиция «Человек, подаривший небо», посвященная памяти заместителя начальника центра подготовки комсонавтов имени Юрия Гагарина Виктора Плакиды.

Медиа-кафе

19:00–22:00 — просмотр короткометражных фильмов фестиваля «АРТкино-2018»;

00:00–01:00 — выступление экспериментально-музыкального проекта PhenolCastle.

Интерактивный класс

19:15, 19:45, 20:15, 20:45 — интерактивный урок «Русский музей в XXI веке»;

21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15 — интерактивный урок и викторина «Путешествие на Плоскую землю».

Фойе Центра

20:30–22:00 — проведение конкурса костюмов;

21:30–00:00 — арт-перформанс «Вид из илюминатора» Павла Шиханова и Елизаветы Дыгдановой.

Где: Научно-просветительский центр имени Валентины Терешковой, ул. Чайковского, 3.

«Эйнштейниум»: фокусы и опыты

Шоу и фокусы покажут в музее «Эйнштейниум»

C 18:00 гостей музея ждут мастер-классы, игры и конкурсы, аквагрим, фестиваль конструкторов, химическое и электрическое шоу. Шоу-программа будет бесплатной, заплатить придётся только 200 рублей за вход.

18:00 — фокусы и разоблачения;

19:00 — электрическое шоу;

20:00 — мастер-класс «Рисование в ультрафиолете»;

21:00 — электрическое шоу.

Где: музей «Эйнштейниум», ул. Собинова, 47.

Чаепитие и мастер-классы в музее «Мой любимый мишка»

Мишки ждут гостей

Музей «Мой любимый мишка» будет работать с 19:00 до 22:00. Вход на экспозиции бесплатный, а за участие в мастер-классах и экскурсиях придётся заплатить.

19:00 — экскурсия по экспозиции — 150 рублей с семьи или компании до четырёх человек;

19:30 — занятие для малышей с росписью гипсового медвежонка — 150 рублей с человека;

20:00 — встреча с Натальей Обнорской и её авторская экскурсия по выставке «Медвежий шоколад» — 100 рублей с семьи или компании до четырёх человек;

20:30 — чаепитие с бельгийскими вафлями — 130 рублей с человека;

21:00 — мастер-класс по шитью тряпичного мишки — 150 рублей с человека.

Где: музей «Мой любимый мишка», ул. Почтовая, 8.