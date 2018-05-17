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Обзор
«Ночь музеев» в Ярославле: полная программа
17 мая 2018 14:56
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Ярославские музеи готовятся к сказочной ночи — «Ночи музеев». Эта всероссийская акция стала очень популярной. Еще бы, когда еще ночью вы сможете побродить по залам в музее?
Вечером 19 мая ярославские музеи не просто распахнут свои двери для посетителей, но и уже подготовили интересные программы.
Ярославский музей-заповедник: ночное путешествие за четыре часа вокруг Земли
В музее-заповеднике можно будет почувствовать атмосферу необычных музейных странствий и за четыре часа побывать и в городах Золотого кольца, и в туристическом походе, и в разных странах, а может, даже отправиться ненадолго в космос или в прошлое. Для этого подготовили выставки, интерактивные программы, мастер-классы, авторские экскурсии, интеллектуальное ралли, музейные шоу. Не обойдётся и без самого популярного музейного маршрута — вида на ночной Ярославль со Звонницы. На территории музея развёрнут фотозоны и интерактивные площадки. Специальные развлечения подготовили для посетителей с детьми.
Для семейных путешественников
20:00—23:30 — экспозиция «Природа» — «В поисках очень обитаемого острова» игра-путешествие;
Году Японии в России посвящается
20:15, 21:15, 22:15, 23:15 — зал «Классика» — «Легенды Японии» представление (50 рублей);
Экскурсионная путёвка
20:45, 21:45, 22:45 — выставка «ЯрмаНка» — «Шумит, гуляет ярмарка» экскурсия;
Для искушённых туристов
20:00—23:45 — старт у памятника Копейке — интеллектуальное ралли;
Сувенир из дальних странствий
20:00—23:45 — территория музея — мастер-классы;
Горящее предложение
20:00—22:00 — территория музея — дерево желаний от языковой школы Дмитрия Никитина;
Работают экспозиции: «История Ярославского края», «Слово о полку Игореве», «Природа Ярославского края» — вход свободный.
Вход на территорию музея-заповедника в эту ночь свободный.
Где: Ярославский музей-заповедник, Народный переулок, 2а.
Презентация уникального портрета в мемориальном доме-музее Леонида Собинова
19:00—21:30
«К нам приехал, к нам приехал…»
Презентация портрета Леонида Собинова работы художника Михаила Вербова из собрания музея Большого театра.
Портрет Леонида Собинова никогда не выставлялся и никогда не покидал музей Большого театра. Это его первое путешествие — в гости в родной дом артиста. Узнайте историю портрета и историю жизни художника Михаила Вербова, покинувшего Россию и после скитаний по свету закончившего жизнь в Америке, ныне почти забытого на родине.
«Ленский навсегда…»
Презентация с демонстрацией оперных фрагментов оперы в интерпретации современных исполнителей образа Ленского
К 120-летию первого исполнения Леонида Собиновым партии Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Образ, признанный художественным эталоном оперного героя.
«Большое путешествие театральных реликвий»
Презентация межмузейного проекта выставки «Волжские театральные кумиры».
При участии музея театрального костюма при Костромском драматическом театре имени Александра Островского, Театрального музея при Ярославском академическом театре имени Фёдора Волкова, Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, Ярославского музея-заповедника (двух его коллекций — Собиновской и театральной) и частной коллекции.
Стоимость — входной билет 50—100 рублей.
Где: Мемориальный дом-музей Леонида Собинова, улица Собинова, 25.
Музыка сада в Ярославском художественном музее
В Ярославском художественном музее устроят экскурсию-квест, покажут фильм, презентуют картины Васи Ложкина, а в Губернаторском саду устроят концерт.
Цена билета: 250 рублей, дети до 16 лет — бесплатно, билет в Губернаторский сад после 22:30 — 100 рублей.
19:00–21:00 — Культурно-выставочный центр Русского музея. 1 этаж — игры с Музейным котом. Детская программа;
Чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо будет сфотографироваться на фоне любимой картины, изображая её героя, и выложить фото с хештегами #якартина, #яхм, #ночьмузеев2018.
21:10–21:40 культурно-выставочный центр Русского музея. 1 этаж Показ фильма «Коллекционер Ф.М. Плюшкин» из цикла авторских программ директора Русского музея Гусева «Век Русского музея»;
Специальным гостем «Ночи музеев» станет лаборатория перформанса.
Где: Ярославский художественный музей, Волжская набережная, 23
Спор о бороде в митрополичьих палатах
Цена билета: 200 рублей, льготный — 150 рублей.
19:00–00:00 работает экспозиция «Спор о бороде» по сеансам, начало каждый час
Где: Митрополичьи палаты, Волжская набережная, 1.
Не расстанусь с Комсомолом
20:00–00:15
Погрузиться в эпоху комсомола предлагает музей истории города. Комсомольские песни, что «строить и жить помогают», гости здесь не только услышат, а еще и увидят. Гостей ждёт каскад «живых клипов» в исполнении духового оркестра и театрального института.
Проверить свои физические силы можно будет, сдав нормы ГТО. Ну, и куда без танцев! Включат эстрадную музыку XX века.
Гостей пригласят на квартирник, где раскроют секреты общения молодых людей, покажут, что будоражило умы юных граждан нашей страны в 60–70-е годы XX века, расскажут о моде и покажут костюмы того времени.
Гости музея побывают на комсомольском собрании «Красная гвоздика». Им предложат поучаствовать в решении вопросов повестки мероприятия с нотами юмора и интереса к ушедшему явлению.
Для гостей «Ночи» музей и сквер будут открыты до 00:15.
Начало в 20:00.
Цена билета 200 рублей — полный, 150 рублей — льготный.
Где: музей истории города, Волжская набережная, 17.
Планетарий: смотрим на луну и танцуем
Звездный зал (100–200 рублей)
19:00 — Лекция «Тайна майя» 100 рублей;
Обсерватория 200 рублей при условии хорошей погоды
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 — наблюдение Луны, Венеры, Юпитера.
Площадь перед Центром
20:00–20:30 — выступление и интерактивная программа клуба исторического танца и ролевого взаимодействия «Зазеркалье»;
Экспозиционно-выставочный зал
20:00 — экскурсия для детей «Чайка», посвященная 55-летию со дня полета первой женщины-космонавта В.В. Терешковой;
Медиа-кафе
19:00–22:00 — просмотр короткометражных фильмов фестиваля «АРТкино-2018»;
Интерактивный класс
19:15, 19:45, 20:15, 20:45 — интерактивный урок «Русский музей в XXI веке»;
Фойе Центра
20:30–22:00 — проведение конкурса костюмов;
Где: Научно-просветительский центр имени Валентины Терешковой, ул. Чайковского, 3.
«Эйнштейниум»: фокусы и опыты
C 18:00 гостей музея ждут мастер-классы, игры и конкурсы, аквагрим, фестиваль конструкторов, химическое и электрическое шоу. Шоу-программа будет бесплатной, заплатить придётся только 200 рублей за вход.
18:00 — фокусы и разоблачения;
Где: музей «Эйнштейниум», ул. Собинова, 47.
Чаепитие и мастер-классы в музее «Мой любимый мишка»
Музей «Мой любимый мишка» будет работать с 19:00 до 22:00. Вход на экспозиции бесплатный, а за участие в мастер-классах и экскурсиях придётся заплатить.
19:00 — экскурсия по экспозиции — 150 рублей с семьи или компании до четырёх человек;
Где: музей «Мой любимый мишка», ул. Почтовая, 8.
Фото: Ярославский музей-заповедник/VK.com, Александра Савельева, Ярославский художественный музей/VK.com, Музей истории города/VK.com, «Эйнштейниум»/VK.com, «Мой любимый мишка»/VK.com
Далее: 16.05.2018 Мэр Ярославля сравнил «Скоково» с трёхлитровой банкой
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