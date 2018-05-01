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Эксклюзив
Люди из алкомаркета протаранили на красной «Ауди» чужую иномарку: эксклюзивное видео
1 мая 2018 19:21
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В распоряжение редакции 76.ru попало видео с камер охранной системы одного из дворов в ярославском жилом квартале «Яблоневый посад». На кадрах видно, как по дороге едет «Ауди» и, не вписавшись в поворот, таранит припаркованную у многоэтажки иномарку. Удар был довольно сильный — от него даже на месте аварии вырвало бордюр.
У пострадавшей машины заорала сигнализация. Проходившие в нескольких метрах люди не обратили на происходящее внимания. А «Ауди» заглохла. Из неё вышли двое мужчин и начали выталкивать машину из двора руками. На это им понадобилось пять минут.
— Водитель и пассажир красной «Ауди» перед аварией вышли из алкомаркета, — рассказали жители многоэтажки, во дворе которой произошло ДТП. — Выпивали они там или нет, мы не знаем, но мужчины там провели какое-то время.
Это случилось сегодня ночью. А вчера в Рыбинске «Матиз» сбил на пешеходном переходе двух девочек. За рулём машины сидела женщина. Удар был такой силы, что машине сильно смяло капот, а лобовое стекло разбилось.
Фото: читатель 76.ru
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