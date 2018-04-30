«Матиз» сбил двух девочек на пешеходном переходе в Рыбинске

От удара «Матизу» смяло капот и выбило лобовое стекло

Сегодня в Рыбинске на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Свободы рядом с педагогическим колледжем зелёный «Матиз» сбил двух девочек. За рулём машины сидела женщина. Удар был такой силы, что машине сильно смяло капот, а лобовое стекло разбилось.

— С работы шёл мимо, ДПС только подъехала, — написал Виталий Буев в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Не силён в определении возраста, предположу, что девочкам около двенадцати лет. Одна девчонка лежала на асфальте, к ней сразу инспектор подлетел, а другая сидела на дороге, не вставала, может, ноги, может, просто шок. А у «Матиза» капот в хлам и лобовое в салоне.

ДТП произошло возле педагогического колледжа

Девочки живы, получили травмы.

— Девочек на скорой отправили в больницу, — рассказали в рыбинской Госавтоинспекции.

Несколько дней назад пешехода на переходе сбили в Ярославле. Возле «Арены-2000» пазик, ехавший по маршруту № 2, сбил девушку.