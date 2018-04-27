Ярославская супермодель попала на обложку Vogue

У Дарьи потрясающая фигура

Ярославская супермодель Дарья Коновалова вновь попала на обложку журнала Vogue. Дарья снялась для украинской версии журнала Vogue Travel. Примечательно, что ярославская красавица попала на обложку спустя всего несколько месяцев после рождения второго ребёнка. И, надо сказать, выглядит Даша потрясающе.

— Спасибо огромное журналу Vogue за эту возможность после рождения моей второй дочки, — написала Даша в своём Instagram.

Дарья снимается для популярного издания уже в третий раз. Эту обложку снимали в солнечной Калифорнии.