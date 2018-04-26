Ещё один портал в ад: жилой двор в Рыбинске собрался уходить под землю

Эстафету провалов перехватил Рыбинск

Весной дорогам в Ярославской области, похоже, становится настолько стыдно, что они пытаются провалиться сквозь землю. Правда, у чиновников для этого явления другое объяснение — провал асфальта на этот раз образовался в жилом дворе Рыбинска.

Большой кусок земли провалился у дома № 21 по улице Моторостроителей, что неподалёку от железнодорожного вокзала.

— С территорией надо разобраться. Для начала — вскрыть провал и понять, куда грунт делся. Подмыло или провал какой, может, авария, — рассуждает местный житель Алексей Мазурин в соцсетях. — Тут уже не управляющая компания рулить должна, посерьезней организации.

Асфальт ушёл под землю

В Ярославле за последнюю неделю открылся уже не один такой «портал в ад». Больше всего провалов досталось Ленинскому району. И в дырах на дорогах второй день застревают мусоровозы.