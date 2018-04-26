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Ещё один портал в ад: жилой двор в Рыбинске собрался уходить под землю
26 апреля 2018 07:57
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Весной дорогам в Ярославской области, похоже, становится настолько стыдно, что они пытаются провалиться сквозь землю. Правда, у чиновников для этого явления другое объяснение — провал асфальта на этот раз образовался в жилом дворе Рыбинска.
Большой кусок земли провалился у дома № 21 по улице Моторостроителей, что неподалёку от железнодорожного вокзала.
— С территорией надо разобраться. Для начала — вскрыть провал и понять, куда грунт делся. Подмыло или провал какой, может, авария, — рассуждает местный житель Алексей Мазурин в соцсетях. — Тут уже не управляющая компания рулить должна, посерьезней организации.
В Ярославле за последнюю неделю открылся уже не один такой «портал в ад». Больше всего провалов досталось Ленинскому району. И в дырах на дорогах второй день застревают мусоровозы.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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