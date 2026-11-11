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Город Новый год — 2027 В Ярославской области появятся еще два катка за 67 миллионов рублей. Разглядываем эскизы

В Ярославской области появятся еще два катка за 67 миллионов рублей. Разглядываем эскизы

Где их установят

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Бесплатные катки в Ярославской области | Источник: ГосзакупкиБесплатные катки в Ярославской области | Источник: Госзакупки

Бесплатные катки в Ярославской области

Источник:

Госзакупки

В Ярославской области ищут подрядчиков для установки ледовых катков на Новый год. Они появятся в Угличе и Ростове Великом. Суммарно оба ледовых комплекса обойдутся в 67,9 млн рублей — у каждого контракта цена превышает 30 млн рублей.

Оба контракта разместили на портале «Госзакупки» 10 ноября. Желающие участвовать в торгах могут подавать заявки до 18 ноября. После с подрядчиками, чьи предложения окажутся самыми выгодными, заключат контракты.

Каток в Ростове Великом

А что в Ярославле?

В Ростове Великом в этом году каток традиционно установят в городском саду на Советской площади. Заказчиком проекта выступает МБУ Центр благоустройства территорий «Чистый город». За работы будущему подрядчику готовы заплатить 32 045 690 рублей.

Приступить к организации зоны отдыха и катания будущий подрядчик должен будет с даты заключения контракта. Смонтировать ледовый комплекс планируют к 14 декабря. Он будет работать с 15 декабря по 15 марта.

Схема катка в Ростове Великом | Источник: ГосзакупкиСхема катка в Ростове Великом | Источник: Госзакупки

Схема катка в Ростове Великом

Источник:

Госзакупки

График работы сезонного ледяного катка: с 10:00 до 22:45. Предусмотрен технический перерыв по 45 минут через 1 час 30 минут.

Расписание сеансов на катке в Ростове Великом

  1. Сеанс — 10:00–11:30. Перерыв — 11:30–12:15.

  2. Сеанс — 12:15–13:45. Перерыв — 13:45–14:30.

  3. Сеанс — 14:30–16:00. Перерыв — 16:00–16:45.

  4. Сеанс — 16:45–18:15. Перерыв — 18:15–19:00.

  5. Сеанс — 19:00–20:30. Перерыв — 20:30–21:15.

  6. Сеанс — 21:15–22:45.

С 16 марта по 7 апреля 2027 года подрядчик должен демонтировать ледовый комплекс. Сам контракт действует до 30 июня 2027 года.

В контракте прикреплены эскизы проекта | Источник: ГосзакупкиВ контракте прикреплены эскизы проекта | Источник: Госзакупки

В контракте прикреплены эскизы проекта

Источник:

Госзакупки

Выглядеть каток должен будет так | Источник: ГосзакупкиВыглядеть каток должен будет так | Источник: Госзакупки

Выглядеть каток должен будет так

Источник:

Госзакупки

А вот вид сверху | Источник: ГосзакупкиА вот вид сверху | Источник: Госзакупки

А вот вид сверху

Источник:

Госзакупки

«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 градусов. Расчетная пропускная способность ледового комплекса — 100 человек за сеанс — на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — отмечено в техническом задании.

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Каток в Угличе

В Угличе каток установят на площади Успенской. Заказчиком проекта выступает МБУ «Молодежный центр. Спортивная школа» (МБУ УМО ДОиМП. МЦ. СШ). Здесь на работы будущему подрядчику готовы выделить 35,9 миллиона рублей.

Каток планируют открыть 19 декабря. Он будет работать до 15 марта 2027 года, а после в течение месяца, до 15 апреля, его должны разобрать.

Площадь катка в Угличе — 1039,5 квадратного метра | Источник: ГосзакупкиПлощадь катка в Угличе — 1039,5 квадратного метра | Источник: Госзакупки

Площадь катка в Угличе — 1039,5 квадратного метра

Источник:

Госзакупки

График работы ледового комплекса: с 10:00 до 22:00. Предусмотрен технический перерыв по 45 минут через 1 час 30 минут.

«Ледовый комплекс должен быть рассчитан на сезонную эксплуатацию до температуры наружного воздуха +10 градусов. Расчетная пропускная способность ледового комплекса — 200 человек за сеанс — на время проведения свободного (массового) катания на коньках», — указано в контракте.

Напомним, каток установят и на Народной площади в Переславле-Залесском. За работы власти готовы заплатить 34 738 183 рубля. Окончание приема заявок — 16 ноября.

А за установку катка на Советской площади в Ярославле заплатить готовы 117,9 миллиона рублей. Пропускная способность должна составить не менее 450 человек за сеанс. Ледовый комплекс в столице Золотого кольца будет работать с 27 декабря 2026 года до 14 марта 2027 года.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Каток Коньки Прокат Лед
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Комментарии
20
Гость
9 часов
Проекты смотрятся скала но, скорей бы уже выпал снег
Гость
18 часов
Так вот для чего вырубили деревья в центре Углича! Чтоб гараж и холодильник поставить. Мудро.
Читать все комментарии
Гость
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