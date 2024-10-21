«Людей отсюда надо отселять»: жители показали, что творится в «сталинке», где надстраивают пятый этаж

Жильцы показали, что происходит внутри скандальной «сталинки» на улице Победы в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Житель дома № 15 на улице Победы в Ярославле Валентин Терещенко показал, что творится внутри дома, над которым надстраивают пятый этаж.

Скандал вспыхнул вновь

Скандалы по поводу реконструкции этого здания гремят уже четыре года. За внешний и внутренний облик дома борются клиника «Константа», которая занимает часть помещений в доме, и жители квартир. Первые изменения в облике здания появились еще в 2020 году: тогда клиника добавила к «сталинке» стеклянную пристройку в стиле хай-тек. Градозащитники нещадно раскритиковали этот шаг, но областной департамент строительства указал, что работы были проделаны законно.

А в 2022 году в здании стартовала реконструкция крыши. Жильцы дома тогда заявили, что в здании без их согласия надстраивают пятый этаж, пожаловались, что в квартирах и в подъездах начались протечки. Однако несмотря на протесты людей, власти выдали разрешение на реконструкцию кровли, которая предполагала надстройку пятого этажа.

Отстоять свои интересы жители при поддержке прокуратуры попытались в суде. Но в феврале 2024 года Кировский районный суд Ярославля вынес решение об отказе в удовлетворении иска о сносе надстройки и приведении здания в первоначальный вид.

Надстройка на крыше почти готова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С потолка потекла вода

Однако некоторые жители до сих пор продолжаются бороться за свои права. В частности семья Терещенко из квартиры № 24. Их жилье расположено на четвертом этаже — сразу под надстройкой. И именно они больше других испытали на себе «прелести» реконструкции крыши. По словам 75-летнего Валентина Терещенко, в августе 2022 года их квартиру начало заливать дождевой водой, так как крыши на доме просто не было. В то время жилплощадь занимала его пожилая теща (женщине уже 94 года).

— Как-то ночью прямо на нее с потолка потекла вода. Она вскочила, поскользнулась, упала. У нее даже сознание помутилось. Она не понимала, где находится, — рассказал Валентин Терещенко.

Сам он с женой живут в Брагине. Семья была вынуждена забрать пожилую родственницу к себе. По словам зятя, пенсионерка всё еще мечтает вернуться домой. Но получится ли это сделать — непонятно. По мнению Валентина Терещенко, жить сейчас в квартире невозможно.

— Затопления жилых комнат в нашей квартире с 25 сентября 2022 года стало настолько обильными и постоянными, что концу месяца были полностью залиты вместе с мебелью спальня и еще одна комната. Результатом заливов стало образование плесени и грибка во всех комнатах, расхождение швов между плитками потолка, деформация паркета, отхождение обоев. Был причинен ущерб также находящейся в квартире технике. До сих пор мы не можем вернуться в нашу квартиру, — рассказал Валентин Юрьевич.

Валентин Терещенко теперь приходит в квартиру своей семьи только за коммунальными квитанциями Он показал нам следы протечек на обоях и потолке Подтеки и плесень здесь в каждой комнате От стен отходят обои 1 из 4 Валентин Терещенко теперь приходит в квартиру своей семьи только за коммунальными квитанциями Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Семья заказала экспертизу ущерба. Он составил более 800 тысяч рублей. Сейчас Терещенко пытаются заставить застройщика через суд провести в квартире восстановительный ремонт. Дело еще находится на рассмотрении.

Однако не только это волнует жителей.

Стройка в подъездах

— Несмотря на то, что работы, которые проводятся в доме, называются реконструкцией, по сути это настоящая стройка, — говорят жильцы.

Сейчас внутри подъездов делают выходы с пятого этажа — возводится новая лестница, на третьем и четвертом этаже установлены строительные подпорки, в подъездах шум от проводимых работ, запах краски.

В подъездах дома установлены строительные подпорки Возводится новая лестница на пятый этаж В подъезде хранится строительный мусор 1 из 3 В подъездах дома установлены строительные подпорки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— Мы считаем, что находиться в доме не только не комфортно, но и небезопасно. На это время жителей надо было отселять, — уверен Валентин Терещенко.

Ни строители, ни контролирующие органы не озаботились этим вопросом. После начала работ многие жители сами разъехались кто куда — кто-то переехал к родным, кто-то на дачу.

Строители сложили материалы прямо во дворе дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— А как здесь жить? — возмущается Валентин Терещенко.

Он уверен, что реконструкция нарушает права его семьи и соседей на безопасные условия проживания.

В подъезды ведут вот такие конструкции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что говорят застройщик и чиновники

Застройщиком по реконструкции крыши в доме является ООО «Современные медицинские технологии», зарегистрированное здесь же. Директор фирмы — бывший депутат Ярославской областной Думы Юрий Филимендиков. По данным сервиса «Контур. Фокус», он был учредителем ООО «Современные медицинские технологии», как и ООО «Клиника Константа», имеющей прописку в доме № 15 на улице Победы. Но в 2021 году Филимендиков передал права на фирму «Современные медицинские технологии» Виктору Матвееву, а на ООО «Клиника Константа» — Ксении Филимендиковой. Кроме того, ООО «Современные медицинские технологии» является управляющей компанией для товарищества собственников недвижимости в доме № 15 на улице Победы.

Портал 76.RU обратился в организацию за комментариями по ситуации. Там нам сообщили, что расценивают жалобы Валентина Терещенко как провокацию.

— Все проживающие в доме через домовой чат в постоянном режиме получают информацию о ходе работ, высказывают свои претензии, делятся предложениями и лично общаются с руководством товарищества собственников недвижимости и ООО «СМТ», а также с исполнителями работ. Реконструкция объекта проводится на основании проекта, прошедшего экспертизу, получено разрешение от Минстроя Ярославской области, работы контролируется инспекцией Государственного строительного надзора Ярославской области, нарушений при проверках выявлено не было. В проекте отражены все необходимые меры безопасности, и они соблюдаются при проведении работ. Проектом не предусмотрено расселение квартир. Однако в свою очередь мы готовы рассмотреть предложение жителя о переселении на период проведения работ, — прислали нам ответ.

У дома сложены какие-то детали для стройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также мы направили запрос о безопасности проводимых в доме работ в Инспекцию государственного строительного надзора.

— В проектной документации на строительство отсутствуют требования о необходимости временного расселения жителей нижележащих этажей. Основные строительно-монтажные работы в настоящее время выполнены. Выполнена новая железобетонная плита пола чердака, продление железобетонных лестниц на чердак и устройство несущих и ограждающих конструкций нового контура чердака. Лестницы залиты бетоном, но еще около трех недель будут в опалубке. При выполнении работ выполнялись мероприятия по обеспечению безопасности для граждан, — ответили нам.

Реконструкция должна завершится в апреле 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









