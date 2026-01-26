НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Эксклюзив В Ярославле завершается реконструкция бывшей табачной фабрики. Что откроется на ее месте

В Ярославле завершается реконструкция бывшей табачной фабрики. Что откроется на ее месте

О планах рассказал владелец объекта

1 167
Владелец бывшей табачной фабрики в центре Ярославля рассказал о планах развития этой территории | Источник: Артем Бауман / 76.RUВладелец бывшей табачной фабрики в центре Ярославля рассказал о планах развития этой территории | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Владелец бывшей табачной фабрики в центре Ярославля рассказал о планах развития этой территории

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле реставрируют здания бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» на улице Победы. Владелец объекта Роман Галагаев поделился с 76.RU, что может появиться на его месте.

«У нас порядка 700 рабочих мест уже открыто. Там уже работают производства, есть разные компании, которые занимаются упаковкой и другими делами. Они просто арендуют помещения», — рассказал Роман Галагаев.

Роман Галагаев — один из известных ярославских бизнесменов. Он был депутатом муниципалитета Ярославля, в 2023 году планировал пойти в областную думу. Но после ДТП, когда Роман на Ferrari подрезал скорую, партия власти отстранила бизнесмена от участия в предварительном голосовании.

Фамилию Галагаевых в городе знают многие. Глава семьи — Владимир Галагаев — крупный бизнесмен и бывший депутат. Он руководил Ярославским заводом силикатного кирпича и возглавлял Ярославскую табачную фабрику. Несколько лет входил в число 500 самых богатых людей России и считался самым богатым ярославцем.

Бизнесмен отметил, что в ближайшее время на первом этаже со стороны улицы Победы должен открыться сетевой продуктовый магазин.

Летом 2025 года в здании начались работы: фасад перекрасили | Источник: Артем Бауман / 76.RUЛетом 2025 года в здании начались работы: фасад перекрасили | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Также в здании заменили окна, вставили двери | Источник: Артем Бауман / 76.RUТакже в здании заменили окна, вставили двери | Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Будут открываться заведения из сферы услуг. Пока ведем переговоры. Часть помещений будут сданы под офисы», — уточнил Роман Галагаев.

На месте завода хотели построить ЖК

Табачная фабрика была построена в Ярославле еще в 1850 году. Основал ее крестьянин Николай Дунаев из Угличского уезда. Производство продолжало изготавливать табак в центре Ярославля вплоть до недавних лет. Фабрика с 2008 года принадлежала международной британской компании Imperial Tobacco. Однако фирма не выдержала роста цен на табачные акцизы и в 2017 году закрылась.

Слева&nbsp;— до реставрации (осень 2025 года), справа&nbsp;— после (январь 2026-го) | Источник: Артем Бауман / 76.RUСлева&nbsp;— до реставрации (осень 2025 года), справа&nbsp;— после (январь 2026-го) | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Слева&nbsp;— до реставрации (осень 2025 года), справа&nbsp;— после (январь 2026-го) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлева&nbsp;— до реставрации (осень 2025 года), справа&nbsp;— после (январь 2026-го) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слева — до реставрации (осень 2025 года), справа — после (январь 2026-го)

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Бауман / 76.RU

В 2021 году фабрику выкупила строительная компания «ЭКО», которая принадлежит крупнейшим ярославским бизнесменам — семье Галагаевых. В советское время они уже владели этой табачной фабрикой, но в 2004 году продали ее. Тогда на вырученные деньги глава семьи, Владимир Галагаев, построил гостиницу «Ринг Премьер Отель» на улице Свободы, 55 в Ярославле.

После покупки фабрики Галагаевы рассматривали разные варианты развития этого объекта.

«Изначально у нас была идея строительства жилья на этом месте [на месте фабрики], но там с высотными отметками были проблемы», — рассказал в разговоре с 76.RU Роман Галагаев.

По проекту, на месте бывшего завода «Балканская звезда» должны были расположиться несколько жилых домов высотой до семи этажей, а также кафе, рестораны и фитнес-центр. Даже был разработан проект развития территории. Работами занимался архитектор Максим Атаянц. Однако от идеи жилой застройки пришлось отказаться.

Завод был назван «Балканская звезда» в 1878 году в честь победы в русско-турецкой войне | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗавод был назван «Балканская звезда» в 1878 году в честь победы в русско-турецкой войне | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Завод был назван «Балканская звезда» в 1878 году в честь победы в русско-турецкой войне

Источник:
Артем Бауман / 76.RU

Комплексное развитие территории фабрики

В 2023 году на ПМЭФ Владимир Галагаев подписал оглашение с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым о комплексном развитии территории бывшей табачной фабрики.

Тогда губернатор региона отметил, что объект будет отреставрирован с сохранением культурного наследия. Кроме того, будут созданы общественные, деловые и жилые объекты.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Компания «ЭКО» в качестве инвестора планирует привлечь в реализацию проекта не менее 4,5 миллиарда рублей.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области
Так выглядит внутренний двор завода | Источник: Артем Бауман / 76.RUТак выглядит внутренний двор завода | Источник: Артем Бауман / 76.RU
С улицы видно, что в некоторых помещениях работают люди | Источник: Артем Бауман / 76.RUС улицы видно, что в некоторых помещениях работают люди | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Часть помещений будут торговыми, в других откроют офисы | Источник: Артем Бауман / 76.RUЧасть помещений будут торговыми, в других откроют офисы | Источник: Артем Бауман / 76.RU
