В Ярославле завершается реконструкция бывшей табачной фабрики. Что откроется на ее месте

Владелец бывшей табачной фабрики в центре Ярославля рассказал о планах развития этой территории Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле реставрируют здания бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» на улице Победы. Владелец объекта Роман Галагаев поделился с 76.RU, что может появиться на его месте.

«У нас порядка 700 рабочих мест уже открыто. Там уже работают производства, есть разные компании, которые занимаются упаковкой и другими делами. Они просто арендуют помещения», — рассказал Роман Галагаев.

Роман Галагаев — один из известных ярославских бизнесменов. Он был депутатом муниципалитета Ярославля, в 2023 году планировал пойти в областную думу. Но после ДТП, когда Роман на Ferrari подрезал скорую, партия власти отстранила бизнесмена от участия в предварительном голосовании. Фамилию Галагаевых в городе знают многие. Глава семьи — Владимир Галагаев — крупный бизнесмен и бывший депутат. Он руководил Ярославским заводом силикатного кирпича и возглавлял Ярославскую табачную фабрику. Несколько лет входил в число 500 самых богатых людей России и считался самым богатым ярославцем.

Бизнесмен отметил, что в ближайшее время на первом этаже со стороны улицы Победы должен открыться сетевой продуктовый магазин.

«Будут открываться заведения из сферы услуг. Пока ведем переговоры. Часть помещений будут сданы под офисы», — уточнил Роман Галагаев.

На месте завода хотели построить ЖК

Табачная фабрика была построена в Ярославле еще в 1850 году. Основал ее крестьянин Николай Дунаев из Угличского уезда. Производство продолжало изготавливать табак в центре Ярославля вплоть до недавних лет. Фабрика с 2008 года принадлежала международной британской компании Imperial Tobacco. Однако фирма не выдержала роста цен на табачные акцизы и в 2017 году закрылась.

Слева — до реставрации (осень 2025 года), справа — после (январь 2026-го) Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Бауман / 76.RU

В 2021 году фабрику выкупила строительная компания «ЭКО», которая принадлежит крупнейшим ярославским бизнесменам — семье Галагаевых. В советское время они уже владели этой табачной фабрикой, но в 2004 году продали ее. Тогда на вырученные деньги глава семьи, Владимир Галагаев, построил гостиницу «Ринг Премьер Отель» на улице Свободы, 55 в Ярославле.

После покупки фабрики Галагаевы рассматривали разные варианты развития этого объекта.

«Изначально у нас была идея строительства жилья на этом месте [на месте фабрики], но там с высотными отметками были проблемы», — рассказал в разговоре с 76.RU Роман Галагаев.

По проекту, на месте бывшего завода «Балканская звезда» должны были расположиться несколько жилых домов высотой до семи этажей, а также кафе, рестораны и фитнес-центр. Даже был разработан проект развития территории. Работами занимался архитектор Максим Атаянц. Однако от идеи жилой застройки пришлось отказаться.

Завод был назван «Балканская звезда» в 1878 году в честь победы в русско-турецкой войне Источник: Артем Бауман / 76.RU

Комплексное развитие территории фабрики

В 2023 году на ПМЭФ Владимир Галагаев подписал оглашение с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым о комплексном развитии территории бывшей табачной фабрики.

Тогда губернатор региона отметил, что объект будет отреставрирован с сохранением культурного наследия. Кроме того, будут созданы общественные, деловые и жилые объекты.