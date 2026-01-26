В Ярославле завершается реконструкция бывшей табачной фабрики. Что откроется на ее месте

В Ярославле реставрируют здания бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» на улице Победы. Владелец объекта Роман Галагаев поделился с 76.RU, что может появиться на его месте.
«У нас порядка 700 рабочих мест уже открыто. Там уже работают производства, есть разные компании, которые занимаются упаковкой и другими делами. Они просто арендуют помещения», — рассказал Роман Галагаев.
Роман Галагаев — один из известных ярославских бизнесменов. Он был депутатом муниципалитета Ярославля, в 2023 году планировал пойти в областную думу. Но после ДТП, когда Роман на Ferrari подрезал скорую, партия власти отстранила бизнесмена от участия в предварительном голосовании.
Фамилию Галагаевых в городе знают многие. Глава семьи — Владимир Галагаев — крупный бизнесмен и бывший депутат. Он руководил Ярославским заводом силикатного кирпича и возглавлял Ярославскую табачную фабрику. Несколько лет входил в число 500 самых богатых людей России и считался самым богатым ярославцем.
Бизнесмен отметил, что в ближайшее время на первом этаже со стороны улицы Победы должен открыться сетевой продуктовый магазин.
«Будут открываться заведения из сферы услуг. Пока ведем переговоры. Часть помещений будут сданы под офисы», — уточнил Роман Галагаев.
На месте завода хотели построить ЖК
Табачная фабрика была построена в Ярославле еще в 1850 году. Основал ее крестьянин Николай Дунаев из Угличского уезда. Производство продолжало изготавливать табак в центре Ярославля вплоть до недавних лет. Фабрика с 2008 года принадлежала международной британской компании Imperial Tobacco. Однако фирма не выдержала роста цен на табачные акцизы и в 2017 году закрылась.
В 2021 году фабрику выкупила строительная компания «ЭКО», которая принадлежит крупнейшим ярославским бизнесменам — семье Галагаевых. В советское время они уже владели этой табачной фабрикой, но в 2004 году продали ее. Тогда на вырученные деньги глава семьи, Владимир Галагаев, построил гостиницу «Ринг Премьер Отель» на улице Свободы, 55 в Ярославле.
После покупки фабрики Галагаевы рассматривали разные варианты развития этого объекта.
«Изначально у нас была идея строительства жилья на этом месте [на месте фабрики], но там с высотными отметками были проблемы», — рассказал в разговоре с 76.RU Роман Галагаев.
По проекту, на месте бывшего завода «Балканская звезда» должны были расположиться несколько жилых домов высотой до семи этажей, а также кафе, рестораны и фитнес-центр. Даже был разработан проект развития территории. Работами занимался архитектор Максим Атаянц. Однако от идеи жилой застройки пришлось отказаться.
Комплексное развитие территории фабрики
В 2023 году на ПМЭФ Владимир Галагаев подписал оглашение с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым о комплексном развитии территории бывшей табачной фабрики.
Тогда губернатор региона отметил, что объект будет отреставрирован с сохранением культурного наследия. Кроме того, будут созданы общественные, деловые и жилые объекты.
Компания «ЭКО» в качестве инвестора планирует привлечь в реализацию проекта не менее 4,5 миллиарда рублей.