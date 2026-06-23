Участники СВО в Ярославской области смогут не стоять в очередях: где ещё их примут первыми

Новая мера поддержки появится в Ярославской области для участников СВО и их семей. Инициатором этого стал и. о. прокурора Ярославской области Алексей Путилов.
— Речь о первоочередном порядке при записи на личные приемы в органах госвласти, иных госорганах, в государственных учреждениях и иных организациях, на которые возложено осуществление публично значимых функций. Также рассмотрение обращений, поступивших в указанные органы, должно осуществляться в течение 15 календарных дней со дня их регистрации, — сказала старший помощник прокурора Ярославской области Ольга Гусева.
Предложение поддержали депутаты Ярославской областной Думы 23 июня на заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости. При этом в предложение прокурора внесли корректировку, предусматривающую возможность продления срока рассмотрения заявлений еще на 15 дней при запросе дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения этих обращений.
Окончательное принятие решение ожидается на очередном заседании региональной думы.
Напомним, мы писали, что участники СВО, вернувшиеся в Ярославскую область, неохотно получают психологическую помощь, которую им предлагают во время диспансеризации. Зато с удовольствием ездят отдыхать в региональные санатории.
Среди мер поддержки прошедшим СВО жителям региона: выделение бесплатных участков земли, освобождение от транспортного налога на машины с мощностью двигателя до 150 л. с., 100 тысяч рублей помощи на газификацию (через МФЦ), бесплатное посещение детского сада и первоочередное зачисление в кружки, группы продленного дня, перевод в ближайшую школу/сад для детей и другие.