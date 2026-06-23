Участники СВО в Ярославской области смогут не стоять в очередях: где ещё их примут первыми

Участники СВО смогут без очереди попадать на личные приемы в госорганы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новая мера поддержки появится в Ярославской области для участников СВО и их семей. Инициатором этого стал и. о. прокурора Ярославской области Алексей Путилов.

— Речь о первоочередном порядке при записи на личные приемы в органах госвласти, иных госорганах, в государственных учреждениях и иных организациях, на которые возложено осуществление публично значимых функций. Также рассмотрение обращений, поступивших в указанные органы, должно осуществляться в течение 15 календарных дней со дня их регистрации, — сказала старший помощник прокурора Ярославской области Ольга Гусева.

Предложение поддержали депутаты Ярославской областной Думы 23 июня на заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости. При этом в предложение прокурора внесли корректировку, предусматривающую возможность продления срока рассмотрения заявлений еще на 15 дней при запросе дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения этих обращений.

Окончательное принятие решение ожидается на очередном заседании региональной думы.

Напомним, мы писали, что участники СВО, вернувшиеся в Ярославскую область, неохотно получают психологическую помощь, которую им предлагают во время диспансеризации. Зато с удовольствием ездят отдыхать в региональные санатории.