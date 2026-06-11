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Город Спецоперация на Украине В Ярославской области хотят изменить закон о бесплатной выдаче земель участникам СВО

В Ярославской области хотят изменить закон о бесплатной выдаче земель участникам СВО

Какое новвоведение могут принять

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Власти хотят расширить поддержку для прошедших СВО | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВласти хотят расширить поддержку для прошедших СВО | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Власти хотят расширить поддержку для прошедших СВО

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области хотят изменить закон о бесплатной выдаче земельного участка участникам СВО и их семьям. Власти планируют расширить эту льготу.

«Теперь право на землю получат не только совершеннолетние дети бойцов, но и несовершеннолетние. Это сделает адресную помощь доступнее и эффективнее. Также почти в два раза сокращены сроки рассмотрения заявлений от участников СВО. Подать документы можно будет любым удобным способом — через МФЦ или онлайн через портал „Госуслуги“», — рассказал губернатор Михаил Евраев 11 июня 2026 года.

Напомним, что с 2024 года ветераны боевых действий и члены их семей могут получить в Ярославской области участки под ИЖС. По данным главы региона, по состоянию на лето 2026 года этой мерой воспользовались 77 человек.

Объясняем

Законопроект о расширении поддержки участникам спецоперации на Украине и их семьям губернатор внёс в Ярославскую областную думу. Теперь депутаты должны рассмотреть предложение, принять или отклонить его, либо отправить на доработку.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Земля Участок под ИЖС Участник СВО Льготы для участников СВО
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