В Ярославской области хотят изменить закон о бесплатной выдаче земель участникам СВО

Власти хотят расширить поддержку для прошедших СВО Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области хотят изменить закон о бесплатной выдаче земельного участка участникам СВО и их семьям. Власти планируют расширить эту льготу.

«Теперь право на землю получат не только совершеннолетние дети бойцов, но и несовершеннолетние. Это сделает адресную помощь доступнее и эффективнее. Также почти в два раза сокращены сроки рассмотрения заявлений от участников СВО. Подать документы можно будет любым удобным способом — через МФЦ или онлайн через портал „Госуслуги“», — рассказал губернатор Михаил Евраев 11 июня 2026 года.

Напомним, что с 2024 года ветераны боевых действий и члены их семей могут получить в Ярославской области участки под ИЖС. По данным главы региона, по состоянию на лето 2026 года этой мерой воспользовались 77 человек.