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Здоровье Вернувшиеся в Ярославскую область участники СВО отказываются от психологической помощи

Вернувшиеся в Ярославскую область участники СВО отказываются от психологической помощи

Об этом рассказала министр здравоохранения региона

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Госпиталь ветеранов войн в Ярославле&nbsp;— якорное медучреждение для участников СВО | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГоспиталь ветеранов войн в Ярославле&nbsp;— якорное медучреждение для участников СВО | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Госпиталь ветеранов войн в Ярославле — якорное медучреждение для участников СВО

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Участники СВО, вернувшиеся в Ярославскую область, неохотно получают психологическую помощь. Об этом 10 июня на заседании комитета регионально думы рассказала министр здравоохранения Мария Можейко.

«Это, наверное, один из основных видов помощи, который нужен участникам СВО и от которого они осознанно уходят. Опытность самих психотерапевтов позволяет добиться того, что они встречаются с каждым, корректируют их состояние, поведение и работают с членами семьи. Самыми активными участниками психотерапевтических консультаций становятся члены семьи. Вот они идут охотно. Сами участники — нет. Тем не менее мы этой помощью охватываем большинство», — констатировала министр.

Она добавила, что психологическую помощь участникам СВО оказывают лучшие специалисты региона. Правом на нее, по данным властей, в 2026 году воспользовались 173 прошедших СВО, а также 182 члена семей погибших или умерших участников спецоперации.

Мария Можейко подчеркнула, что для данной категории пациентов нет отказа ни в каких видах медицинской помощи. Якорной организацией, куда стоит обращаться участникам СВО, является госпиталь ветеранов войн в Ярославле. Здесь проводят комплексные медосмотры. За первые пять месяцев 2026 года диспансеризацию и профосмотры прошли более 400 человек. Также врачебные бригады выезжают в районы, где проводят консультации как для самих участников военной спецоперации, так и для членов их семей.

Также Министр уточнила, что для данной категории доступны любые койки в стационарах.

«Наиболее востребованы реабилитационные койки», — отметила Мария Можейко.

Каждому участнику СВО предлагают отдых в санаториях.

«Они хотят ездить с женами, близкими людьми. Санатории Ярославской области такую возможность предоставляют», — подчеркнула Мария Можейко.

В Минздраве добавили, что помощь — как диспансеризация, так и высокотехнологичная специализированная — оказывается участникам спецоперации во внеочередном порядке. Также за счет средств областного бюджета им обеспечивают бесплатное зубное протезирование.

О том, насколько необходима психологическая реабилитация участникам военных конфликтов мы ранее говорили с прошедшим Афганскую войну ярославцем Игорем Ямщиковым.

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якорное медучреждение -причал дожития
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