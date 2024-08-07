В Ярославской области участники СВО бесплатно могут получить земельный участок

В Ярославской области расширили перечень тех, кто имеет право получить от государства участок земли. Теперь в него включили бойцов СВО и их семьи, но не всех.
— По инициативе главы региона в целях исполнения распоряжения президента России участники специальной военной операции и граждане, являющиеся членами семьи погибшего участника специальной военной операции, могут бесплатно получить в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области 6 августа.
Участник спецоперации, желающий получить земельный участок, должен соответствовать одновременно следующим условиям:
быть награжденным орденом РФ, полученным за заслуги в ходе участия в специальной военной операции, или был удостоен звания Героя Российской Федерации за заслуги в ходе участия в специальной военной операции;
имеет статус «ветеран боевых действий», который подтверждается наличием удостоверения единого образца, предусмотренного статьей 28 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Согласно закону, максимальный размер земельных участков, предоставляемый бойцам СВО и их семьям, составляет 40 соток. Участки будут предоставляться из государственной или муниципальной собственности.
Одно из основных условий для получения земли — претендующий должен постоянно или преимущественно проживать на территории Ярославской области.