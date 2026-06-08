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«Шторм по грозе»: в Ярославском ЦГМС рассказали, когда нагрянет ненастье

В регионе ожидают ливни и град

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Прогноз погоды в Ярославле дали в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле дали в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле дали в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики предупредили ярославцев об ухудшении погоды 8 июня. По их прогнозу, днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, а местами и грозы.

В Ярославском ЦГМС уточнили 76.RU, что непогода настигла область уже с утра.

«Сегодня утром уже был дан шторм по грозе, по шквалистому усилению ветра до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах — ливень и град», — рассказала синоптик первой категории Наталья Филяева.

Гроза движется к Ярославлю с западной стороны региона — на Рыбинск, Углич и Мышкин. Днем осадки ожидаются и в столице Золотого кольца.

«Сейчас у нас фронтальная система проходит на западной границе области. И в течение дня будет плавно подходить к нам», — дополнила специалист.

Фронтальная граница — атмосферный фронт, то есть зона, где сталкиваются воздушные массы разные по влажности и температуре. При этом столкновении погода резко ухудшается, поднимается ветер и выпадают осадки.

Грозы, ливни и град ожидаются с 12:00 до 21:00 8 июня. В МЧС по Ярославской области предупредили о возможных рисках из-за шквалистого ветра: обрывы линий связи, нарушение в работе коммунальных систем, обрушение крыш и деревьев, возникновение аварий и пожаров.

«Во время грозы старайтесь не находиться вблизи старых деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб — 112», — дополнили в РСЧС Ярославской области.

Ранее мы рассказывали, какой погоды ожидать в Ярославле на неделе с 8 июня. Прогноз по дням можно посмотреть здесь или в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
3
Гость
49 минут
"Кажется дождь собирается, кажется дождь собирается...." Как в мультике про Винни -Пуха.
Гость
24 минуты
Грозы, грозы ждала синоптик, Снег выпал только в январе. 😀
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