«Шторм по грозе»: в Ярославском ЦГМС рассказали, когда нагрянет ненастье

Прогноз погоды в Ярославле дали в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики предупредили ярославцев об ухудшении погоды 8 июня. По их прогнозу, днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, а местами и грозы.

В Ярославском ЦГМС уточнили 76.RU, что непогода настигла область уже с утра.

«Сегодня утром уже был дан шторм по грозе, по шквалистому усилению ветра до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах — ливень и град», — рассказала синоптик первой категории Наталья Филяева.

Гроза движется к Ярославлю с западной стороны региона — на Рыбинск, Углич и Мышкин. Днем осадки ожидаются и в столице Золотого кольца.

«Сейчас у нас фронтальная система проходит на западной границе области. И в течение дня будет плавно подходить к нам», — дополнила специалист.

Фронтальная граница — атмосферный фронт, то есть зона, где сталкиваются воздушные массы разные по влажности и температуре. При этом столкновении погода резко ухудшается, поднимается ветер и выпадают осадки.

Грозы, ливни и град ожидаются с 12:00 до 21:00 8 июня. В МЧС по Ярославской области предупредили о возможных рисках из-за шквалистого ветра: обрывы линий связи, нарушение в работе коммунальных систем, обрушение крыш и деревьев, возникновение аварий и пожаров.

«Во время грозы старайтесь не находиться вблизи старых деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб — 112», — дополнили в РСЧС Ярославской области.