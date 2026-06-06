«Превысит многолетние показатели»: какой погоды ждать в Центральной России на предстоящей неделе

Какой будет погода в Центральной России в выходные Источник: Александр Куренной / 76.RU

Наконец-то лето началось! Первые в этом сезоне выходные уже радуют ярославцев теплом и солнцем. Синоптики «Фобоса» рассказали, не ждать ли от природы неприятных сюрпризов. Смотрим, какой будет погода в эти выходные и чего ждать от предстоящей недели в Центральной России и Ярославле.

«Жителей Центральной России ждет неустойчивая с локальными ливнями и грозами погода, но они не помешают солнцу прогревать приземный слой атмосферы», — дали прогноз на выходные в метеорологическом центре.

В результате температурный режим окажется на несколько градусов выше нормы — днем +22…+27 °С. эксперты «Фобоса»

В субботу, 6 июня, в течение дня в Центральной России ожидается сухая облачная погода, столбики термометров достигнут +24…+26 °С. В воскресенье, 7 июня, в регионе также сохранится июльская погода с температурой +23…+25 °С.

На предстоящей неделе с 8 по 14 июня синоптики прогнозируют рост температуры. Вероятность дождей в Центральной России сохранится, но маленькая.

«Дневной температурный фон превысит средние многолетние показатели на 5–6 градусов: в период максимального прогрева термометры покажут +26…+28 °С», — рассказали в «Фобосе».

Чего ждать в Ярославле

В субботу, 6 июня, погода не принесет сюрпризов, до конца дня будет теплая безветренная погода в пределах +20…+22 °С.

В воскресенье, 7 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью столбики термометров опустятся всего до +11…+13 °С, днем поднимутся до +23…+25 °C.

В понедельник, 8 июня, по прогнозу в области пройдет небольшой дождь. Тем не менее температура воздуха все равно останется теплой: ночью +13…+15 °С, днем +23…+25 °С.

Во вторник, 9 июня, опять обещают небольшой дождь, однако в этот раз возможна гроза. Ночью термометры покажут +13…+15 °С, днем +23…+25 °С.

В среду, 10 июня, будет малооблачная погода с небольшим дождем. Ночью по-прежнему продержится +13…+15 °С, днем +20…+22 °С.