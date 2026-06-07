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Гроза и дожди надвигаются на Ярославскую область. Когда нагрянет непогода

Прогноз на ближайшие сутки

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Гроза и дожди надвигаются на Ярославскую область | Источник: Александр Куренной / 76.RUГроза и дожди надвигаются на Ярославскую область | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гроза и дожди надвигаются на Ярославскую область

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцев предупредили о резкой смене погоды. Она станет портиться днем 8 июня.

«Кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе усиление западного ветра порывами до 15 м/с ожидаются по Ярославской области и Ярославлю днем 8 июня», — сообщили в РСЧС.

Жителей региона в период ухудшения погоды призвали держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Машины рядом с ними тоже лучше не парковать.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь на 8 июня в Ярославле ожидается +15 градусов, а днем воздух прогреется до +21. Также прогнозируется усиление ветра и дождь.

Какая погода в Ярославле будет на неделе с 8 по 14 июня — читайте в этом материале.

Ранее мы спрашивали у климатолога, каким будет лето-2026 в Ярославской области. Владимир Клименко рассказал, где в России ожидается засуха, а где будет жара и +30 градусов.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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