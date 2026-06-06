В Ярославле из-за крестного хода перекроют дороги: когда и где будет не проехать

Где в Ярославле перекроют дороги для крестного хода Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле из-за крестного хода с чудотворной Казанской иконой Божией Матери 9 июня перекроют центр в нескольких местах. Об этом сообщили в мэрии города.

Сообщается, что движение ограничат на участках улиц Волжская набережная, Кедрова, Советской, Трефолева, Первомайского переулка. Не проехать будет с 06:00 до 11:30.

Также на перечисленных местах с 19:00 8 июня до 11:30 9 июня будет запрещена парковка транспорта.

Власти показали, где будет перекрыта дорога во время крестного хода Источник: мэрия Ярославля

Ранее в мэрии предупреждали о перекрытии дорог в центре города 9 и 12 июня. Ограничения вводят из-за съемок фильма кинокомпанией «ЯрСинема». В зависимости от движения съемочной группы улицы будут закрывать поэтапно. Мы публиковали карту ограничений здесь.