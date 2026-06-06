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Город В Ярославле из-за крестного хода перекроют дороги: когда и где будет не проехать

В Ярославле из-за крестного хода перекроют дороги: когда и где будет не проехать

Публикуем карту ограничений

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Где в Ярославле перекроют дороги для крестного хода | Источник: Артем Бауман / 76.RUГде в Ярославле перекроют дороги для крестного хода | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Где в Ярославле перекроют дороги для крестного хода

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле из-за крестного хода с чудотворной Казанской иконой Божией Матери 9 июня перекроют центр в нескольких местах. Об этом сообщили в мэрии города.

Сообщается, что движение ограничат на участках улиц Волжская набережная, Кедрова, Советской, Трефолева, Первомайского переулка. Не проехать будет с 06:00 до 11:30.

Также на перечисленных местах с 19:00 8 июня до 11:30 9 июня будет запрещена парковка транспорта.

Власти показали, где будет перекрыта дорога во время крестного хода | Источник: мэрия Ярославля Власти показали, где будет перекрыта дорога во время крестного хода | Источник: мэрия Ярославля

Власти показали, где будет перекрыта дорога во время крестного хода

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее в мэрии предупреждали о перекрытии дорог в центре города 9 и 12 июня. Ограничения вводят из-за съемок фильма кинокомпанией «ЯрСинема». В зависимости от движения съемочной группы улицы будут закрывать поэтапно. Мы публиковали карту ограничений здесь.

Также недавно ярославцы встретили на улице звезду сериала «Казанова» (18+). Антон Хабаров играет роль в сериале «Алекс Лютый» (16+), съемки которого проходят в Ярославле. Караван киношных вагончиков припарковался у Тихвинской церкви, напротив парка Тысячелетия Ярославля 29 мая.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Перекрытие дороги Мэрия Крестный ход
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Комментарии
4
Гость
1 час
Задолбали с бесконечными перекрытиями. Город становится некомфортным для проживания
Гость
11 минут
А по какому поводу Крестный Ход? Приезжает кто-то?
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Гость
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