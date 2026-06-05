В центре Ярославля перекроют дорогу. Схема проезда

Где и когда перекроют дорогу в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На центральных улицах Ярославля ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, такие меры примут на время съемок фильма.

«Будут проводиться съемки кинофильма Кинокомпанией „ЯрСинема“», — предупредили власти.

Ограничения будут действовать два дня — 9 и 12 июня. В зависимости от движения съемочной группы, улицы будут закрывать по этапно.

Ограничения на 9 июня

Участок от Народного переулка, 6 до Волжской набережной перекроют с 7:00 до 12:00;

Участок на Волжской набережной от дома № 25/2 до дома № 19/13 перекроют с 7:00 до 12:00;

Участок улицы Андропова от улицы Нахимсона до улицы Революционной перекроют с 14:00 до 17:00;

Участок на площади Челюскинцев от Советской площади до улицы Революционной перекроют с 17:00 до 22:00.

Ограничения на 12 июня

Участок рядом с парком «Стрелка» в районе дома № 7 на улице Подзеленье (нижний ярус Которосльной набережной) перекроют с 12:00 до 17:00.

«А также с 17:00 до 22:00 на Парковом проезде будут проводиться съемки кинофильма», — дополнили в мэрии.

Власти призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.