Ярославцев предупредили о вонючей воде в домах. Причина

Жителей центра Ярославля предупредили о вонючей воде. 3 июля в многоэтажках в Кировском районе временно подключат горячую воду по схеме с обратного трубопровода. Как сообщили в управляющей компании Кировского района, это связано с проведением ремонтно-профилактических работ.
«Срок проведения работ: до 3 июня (до полного окончания работ). Вода соответствует санитарным нормам. Перед использованием рекомендуется сливать 1–2 минуты. Если вода имеет устойчивый запах или сильные механические примеси — воздержитесь от её использования для приготовления пищи до восстановления нормальной схемы подачи», — предупредили в управляющей компании.
В зону подключения обратного трубопровода попадают дома по адресам:
ул. Рыбинска, 59;
ул. Ухтомского, 17/2, 23;
ул. Городской Вал, 5, 7, 9 (колонки), 13;
ул. Салтыкова-Щедрина, 92/11, 111/13;
ул. Полиграфическая, 4/94
Ранее мы рассказывали, почему в Ярославле так надолго отключают горячую воду. Данная процедура требуется для выявления дефектов и последующего их ремонта. Подробный график отключений по районам на лето публиковали в этом материале.