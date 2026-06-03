Ярославцев предупредили о вонючей воде в домах. Причина

Стало известно, почему в кране течет горячая вода с запахом Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жителей центра Ярославля предупредили о вонючей воде. 3 июля в многоэтажках в Кировском районе временно подключат горячую воду по схеме с обратного трубопровода. Как сообщили в управляющей компании Кировского района, это связано с проведением ремонтно-профилактических работ.

«Срок проведения работ: до 3 июня (до полного окончания работ). Вода соответствует санитарным нормам. Перед использованием рекомендуется сливать 1–2 минуты. Если вода имеет устойчивый запах или сильные механические примеси — воздержитесь от её использования для приготовления пищи до восстановления нормальной схемы подачи», — предупредили в управляющей компании.

В зону подключения обратного трубопровода попадают дома по адресам:

ул. Рыбинска, 59;

ул. Ухтомского, 17/2, 23;

ул. Городской Вал, 5, 7, 9 (колонки), 13;

ул. Салтыкова-Щедрина, 92/11, 111/13;

ул. Полиграфическая, 4/94