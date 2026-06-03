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Город Ярославцев предупредили о вонючей воде в домах. Причина

Ярославцев предупредили о вонючей воде в домах. Причина

Специалисты рекомендуют сливать воду не менее минуты

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Стало известно, почему в кране течет горячая вода с запахом | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСтало известно, почему в кране течет горячая вода с запахом | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Стало известно, почему в кране течет горячая вода с запахом

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жителей центра Ярославля предупредили о вонючей воде. 3 июля в многоэтажках в Кировском районе временно подключат горячую воду по схеме с обратного трубопровода. Как сообщили в управляющей компании Кировского района, это связано с проведением ремонтно-профилактических работ.

«Срок проведения работ: до 3 июня (до полного окончания работ). Вода соответствует санитарным нормам. Перед использованием рекомендуется сливать 1–2 минуты. Если вода имеет устойчивый запах или сильные механические примеси — воздержитесь от её использования для приготовления пищи до восстановления нормальной схемы подачи», — предупредили в управляющей компании.

В зону подключения обратного трубопровода попадают дома по адресам:

  • ул. Рыбинска, 59;

  • ул. Ухтомского, 17/2, 23;

  • ул. Городской Вал, 5, 7, 9 (колонки), 13;

  • ул. Салтыкова-Щедрина, 92/11, 111/13;

  • ул. Полиграфическая, 4/94

Ранее мы рассказывали, почему в Ярославле так надолго отключают горячую воду. Данная процедура требуется для выявления дефектов и последующего их ремонта. Подробный график отключений по районам на лето публиковали в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
5
Гость
35 минут
А лучше полчаса. Хорошая разводка тех у кого датчики на воду поставлены! +100 за креатив.
Гость
34 минуты
а ещё постоянно трубят о том что крепкий рубль это плохо для олигархата и любимой власти представьте что бы стало с властью в цивилизованных странах где бы говорили что крепкий доллар, франк или евро не нужны и вредны?
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Гость
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