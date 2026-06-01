Город У кого в Ярославле почти на месяц отключат горячую воду: график по районам

Публикуем информацию ТГК-2

У ярославцев отключат горячую воду в июне

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле уже начались плановые отключения горячей воды на гидравлические испытания и ремонты. Первые работы проходили ещё в мае во всех районах города. После опрессовки были выявлены дефекты, из-за которых горячую воду не включили вовремя жителям некоторых домов Дзержинского и центральных районов.

«По результатам опрессовки выявлено более ста дефектов, к устранению которых бригады ЯТС приступили незамедлительно. Временные неудобства связаны с тем, что именно в межотопительный период необходимо провести профилактический ремонт теплосетей, заменить дефектные участки трубопроводов. Это минимизирует риск аварийных ситуаций в зимний период. Просим жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», — прокомментировали в ТГК-2.

Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее.

В июне также начинаются (а где-то уже стартовали) и плановые отключения — более длительные. Публикуем, где именно не будет воды в первый месяц лета 2026 года.

Заволжский район (Ляпинская котельная):

  • с 28 мая по 11 июня.

Дзержинский район (ТЭЦ-2):

  • с 29 июня по 22 июля.

Кировский и Ленинский районы:

Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-2):

  • с 29 июня по 22 июля.

Красноперекопский и Фрунзенский районы (ТЭЦ-3):

  • с 29 мая по 11 июня.

Более точную информацию об отключениях вы можете узнать в своей управляющей компании или в ТГК-2.

Если воду не включают вовремя, напишите в редакцию: 76@shkulev.ru.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
1 час
А у нас её до сих пор не включили еще с майского отключения... Говорят, что все чего-то ремонтируют в ТГК-2... Только возникает вопрос: если сейчас ремонты идут полным ходом, то для каких целей воду отключат еще и в августе?
Гость
57 минут
А кто от ТЭЦ-1 снабжается, не будет отключений?
