НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

сев.

 753мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Съемки фильма
Где помогают вернуть здоровье
Трое разбились на трассе
Летние вирусы
Где поймать настоящее лето
Иностранец переехал в Ярославль
Афиша на выходные
Ремонт на Кирова
Очереди на АЗС
Город Ярославский губернатор дал большое интервью про оптимизацию, деньги и туризм. Что он рассказал — коротко

Ярославский губернатор дал большое интервью про оптимизацию, деньги и туризм. Что он рассказал — коротко

Главные цитаты из разговора Михаила Евраева с 76.RU

6 205
Глава региона объяснил свою позицию по острым вопросам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Глава региона объяснил свою позицию по острым вопросам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Глава региона объяснил свою позицию по острым вопросам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообщался с главным редактором сайта 76.RU Анной Ёлкиной, большой разговор мы публиковали здесь.

В этом материале сделали короткую выжимку главного, о чем говорил глава региона — про оптимизацию и зарплаты на госслужбе, туризм и двухчасовые поезда до Москвы.

Зачем сокращали людей

При Михаиле Евраеве в Ярославской области провели большие реформы: в здравоохранении и образовании. Под сокращения попали сотни людей, параллельно шли процессы объединения учреждений (больниц, школ, детских садов). Он объяснил, зачем это сделал.

«В бизнесе так никто не держит людей. Если нужно для какой-то операции пять человек, вы не будете держать 25. Почему так должно быть на государственной и муниципальной службе?

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Если для операции нужно трое, то почему мы держим восемь? Когда вы держите излишнее число людей, они съедают зарплату тех, кто действительно работает. А у нас было слишком много персонала.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области — об оптимизации

Некоторые итоги по числу сокращенных за время реформ людей озвучивали в публичном пространстве.

  • Центр занятости Ярославской области: сократили 210 человек.

  • Сотрудники в отрасли молодежной политики: сократили 25-30 человек.

  • Комиссии по делам несовершеннолетних в связи с созданием агентства по вопросам семьи и детства: было 176 сотрудников, стало 53.

  • Культура: уволено по сокращению 294 человека.

  • Образование: при объединении школ и детских садов в единые комплексы сократили 2 654 человека.

  • Здравоохранение: сокращено 984.

На вопрос о том, как возросла нагрузка на оставшихся сотрудников, губернатор ответил так:

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Просто нагрузка была очень низкая. Можно нагрузку занизить в 10 раз и завести еще 20 человек. Реализуется подход: сколько человек должно справляться с данной работой? Если должно справляться столько, сколько работает в организации, значит, ее сокращать нельзя.

Михаил Евраев

Губернатор Ярославской области

Зарплаты на госслужбе по 100 тысяч

Одна из целей оптимизации была связана с повышением зарплат оставшемуся персоналу. Михаил Евраев привел примеры, сколько теперь зарабатывают на некоторых должностях.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

В Брейтово рядовые сотрудники теперь получают в муниципалитете от 50 тысяч рублей. А в Ростовском округе 70–80 тысяч рублей. Это не начальники отделов. В Угличе консультант получает 110 тысяч рублей, а было 40–45.

Михаил Евраев

Губернатор Ярославской области

Туристический налог в Ярославской области

Глава региона считает, что сейчас он не нужен, чтобы не отпугнуть инвесторов.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Я вполне допускаю, что в будущем мы налог[туристический] введем. Но сейчас мы не получим нужного эффекта.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Двухчасовые поезда до Москвы

Это долгосрочный проект, который, по мнению Михаила Евраевва, удастся реализовать не в ближайшие годы. Однако он объяснил, как это возможно.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Есть моменты, которые можно серьезно ускорить. Основная проблема — станция в районе Александрова. Там часть пути идет по большому железнодорожному кольцу вокруг Москвы, это примерно 30 км. Если эти 30 км разгрузить, сделать, например, параллельный путь. То там, где все двигаются со скоростью 30 км/ч, можем решить вопрос очень серьезно по времени движения.

Михаил Евраев

Губернатор Ярославской области

Михаил Евраев рассказал, что президент России уже одобрил проект, и поручил его проработать вместе с Правительством РФ, Правительством Москвы и РЖД.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Туризм Оптимизация здравоохранения Оптимизация образования
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY23
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
145
Гость
4 мая, 20:31
Причина- туризм,для продажи зданий,,и переделки переделанного .Для ярославцев надо жить,для населения.А у них в голове одно,как бы денег на трупах заработать ,да на туризме,в ущерб жителям города
Гость
4 мая, 19:51
Вопрос: почему не сокращают мировых судей - абсолютно бесполезную, но очень затратную часть чиновников?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Рекомендуем