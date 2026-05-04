Ярославский губернатор дал большое интервью про оптимизацию, деньги и туризм. Что он рассказал — коротко

Глава региона объяснил свою позицию по острым вопросам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообщался с главным редактором сайта 76.RU Анной Ёлкиной, большой разговор мы публиковали здесь.

В этом материале сделали короткую выжимку главного, о чем говорил глава региона — про оптимизацию и зарплаты на госслужбе, туризм и двухчасовые поезда до Москвы.

Зачем сокращали людей

При Михаиле Евраеве в Ярославской области провели большие реформы: в здравоохранении и образовании. Под сокращения попали сотни людей, параллельно шли процессы объединения учреждений (больниц, школ, детских садов). Он объяснил, зачем это сделал.

«В бизнесе так никто не держит людей. Если нужно для какой-то операции пять человек, вы не будете держать 25. Почему так должно быть на государственной и муниципальной службе?

Если для операции нужно трое, то почему мы держим восемь? Когда вы держите излишнее число людей, они съедают зарплату тех, кто действительно работает. А у нас было слишком много персонала. Михаил Евраев губернатор Ярославской области — об оптимизации

Некоторые итоги по числу сокращенных за время реформ людей озвучивали в публичном пространстве.

Центр занятости Ярославской области: сократили 210 человек.

Сотрудники в отрасли молодежной политики: сократили 25-30 человек.

Комиссии по делам несовершеннолетних в связи с созданием агентства по вопросам семьи и детства: было 176 сотрудников, стало 53.

Культура: уволено по сокращению 294 человека.

Образование: при объединении школ и детских садов в единые комплексы сократили 2 654 человека.

Здравоохранение: сокращено 984.

На вопрос о том, как возросла нагрузка на оставшихся сотрудников, губернатор ответил так:

Просто нагрузка была очень низкая. Можно нагрузку занизить в 10 раз и завести еще 20 человек. Реализуется подход: сколько человек должно справляться с данной работой? Если должно справляться столько, сколько работает в организации, значит, ее сокращать нельзя. Михаил Евраев Губернатор Ярославской области

Зарплаты на госслужбе по 100 тысяч

Одна из целей оптимизации была связана с повышением зарплат оставшемуся персоналу. Михаил Евраев привел примеры, сколько теперь зарабатывают на некоторых должностях.

В Брейтово рядовые сотрудники теперь получают в муниципалитете от 50 тысяч рублей. А в Ростовском округе 70–80 тысяч рублей. Это не начальники отделов. В Угличе консультант получает 110 тысяч рублей, а было 40–45. Михаил Евраев Губернатор Ярославской области

Туристический налог в Ярославской области

Глава региона считает, что сейчас он не нужен, чтобы не отпугнуть инвесторов.

Я вполне допускаю, что в будущем мы налог[туристический] введем. Но сейчас мы не получим нужного эффекта. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Двухчасовые поезда до Москвы

Это долгосрочный проект, который, по мнению Михаила Евраевва, удастся реализовать не в ближайшие годы. Однако он объяснил, как это возможно.

Есть моменты, которые можно серьезно ускорить. Основная проблема — станция в районе Александрова. Там часть пути идет по большому железнодорожному кольцу вокруг Москвы, это примерно 30 км. Если эти 30 км разгрузить, сделать, например, параллельный путь. То там, где все двигаются со скоростью 30 км/ч, можем решить вопрос очень серьезно по времени движения. Михаил Евраев Губернатор Ярославской области