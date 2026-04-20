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Город В Ярославской области не хватает участковых. Узнали, сколько им платят

В Ярославской области не хватает участковых. Узнали, сколько им платят

Данные по районам от полиции

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В ярославской полиции рассказали, где не хватает участковых | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUВ ярославской полиции рассказали, где не хватает участковых | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В ярославской полиции рассказали, где не хватает участковых

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

В ярославской полиции назвали территории с нехваткой участковых. Ранее проблему кадров на этих должностях поднимали в муниципалитете Ярославля. Оттолкнулись от того, что депутат Олег Ненилин два месяца не мог дозвониться до своего участвового, чтобы сообщить о поджоге на контейнерной площадке. Прямо на заседании комиссии муниципалитета, где о работе отчитывался заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Михаил Бугрецов, Ненилин предпринял еще одну попытку связаться с участковым. Но безрезультатно. Автоответчик сообщил, что абонент недоступен и предложил оставить сообщение.

Михаил Бугрецов признал, что проблема с кадрами на должностях учасковых полиции присутствует.

«С каждым годом отток кадров все больше», — отметил он.

На запрос портала 76.RU в УМВД России по Ярославской области сообщили, что самыми проблемными в регионе считаются пять территорий.

«В настоящее время наименее благоприятная кадровая ситуация c укомплектованностью штатов службы участковых уполномоченных полиции складывается в ОМВД России по Фрунзенскому городскому району и по Ленинскому городскому району, ОМВД России „Ярославский“, МО МВД России „Некоузский“, ОМВД России „Гаврилов-Ямский“», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что задача участковых — борьба с преступностью и охрана общественного порядка. Также они должны работать с заявлениями и сообщениями жителей. Узнать имя и контакты своего участкового, а также график приема ярославцы могут на сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Ваш участковый».

«В случаях, не терпящих отлагательств, а также в неприемные часы, с заявлениями и сообщениями о происшествиях, преступлениях и административных правонарушениях граждане могут круглосуточно обращаться в дежурную часть по телефонам „102“, „112“», — добавили в полиции.

Кроме того, можно направить письменное обращение через официальный интернет-сайт УМВД России по Ярославской области, заполнив специальную форму в разделе «Прием обращений».

В полиции добавили, что основными требованиями к соискателям на должность участкового уполномоченного полиции являются:

  • гражданство Российской Федерации;

  • возраст от 18 до 50 лет;

  • наличие среднего профессионального или высшего образования;

  • отсутствие гражданства иного государства;

  • отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной, прекращения уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам).

По информации из раздела «Вакансии» на сайте регионального УМВД следует, что средняя зарплата участковых — от 35 тысяч рублей.

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Комментарии
77
Гость
21 апреля, 11:32
Отсутствие судимости и второго гражданства? Да у нас половина чиновников имеет второе гражданство! Им значит можно?
Гость
20 апреля, 21:07
Тю, до участкового он не дозвонился. Дежурный никогда не берет трубку 550202. А по 02 говорят: дозванивайтесь
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