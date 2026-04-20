В Ярославской области не хватает участковых. Узнали, сколько им платят

В ярославской полиции рассказали, где не хватает участковых Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В ярославской полиции назвали территории с нехваткой участковых. Ранее проблему кадров на этих должностях поднимали в муниципалитете Ярославля. Оттолкнулись от того, что депутат Олег Ненилин два месяца не мог дозвониться до своего участвового, чтобы сообщить о поджоге на контейнерной площадке. Прямо на заседании комиссии муниципалитета, где о работе отчитывался заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Михаил Бугрецов, Ненилин предпринял еще одну попытку связаться с участковым. Но безрезультатно. Автоответчик сообщил, что абонент недоступен и предложил оставить сообщение.

Михаил Бугрецов признал, что проблема с кадрами на должностях учасковых полиции присутствует.

«С каждым годом отток кадров все больше», — отметил он.

На запрос портала 76.RU в УМВД России по Ярославской области сообщили, что самыми проблемными в регионе считаются пять территорий.

«В настоящее время наименее благоприятная кадровая ситуация c укомплектованностью штатов службы участковых уполномоченных полиции складывается в ОМВД России по Фрунзенскому городскому району и по Ленинскому городскому району, ОМВД России „Ярославский“, МО МВД России „Некоузский“, ОМВД России „Гаврилов-Ямский“», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что задача участковых — борьба с преступностью и охрана общественного порядка. Также они должны работать с заявлениями и сообщениями жителей. Узнать имя и контакты своего участкового, а также график приема ярославцы могут на сайте УМВД России по Ярославской области в разделе «Ваш участковый».

«В случаях, не терпящих отлагательств, а также в неприемные часы, с заявлениями и сообщениями о происшествиях, преступлениях и административных правонарушениях граждане могут круглосуточно обращаться в дежурную часть по телефонам „102“, „112“», — добавили в полиции.

Кроме того, можно направить письменное обращение через официальный интернет-сайт УМВД России по Ярославской области, заполнив специальную форму в разделе «Прием обращений».

В полиции добавили, что основными требованиями к соискателям на должность участкового уполномоченного полиции являются:

гражданство Российской Федерации;

возраст от 18 до 50 лет;

наличие среднего профессионального или высшего образования;

отсутствие гражданства иного государства;

отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной, прекращения уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам).