В 2016 году было лучше? Проверяем интернет-тренд на примере Ярославля

Город похорошел за последние 10 лет Источник: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

В Интернете набрал популярность ностальгический тренд, где пользователи сравнивают себя в 2026 году и 2016 году. Иногда изменения удивляют своей радикальностью.

Мы решили сравнить, как изменился Ярославль за 10 лет. Показываем, какие объекты привели в порядок и как изменился облик и атмосфера улиц.

Башни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Возведение бизнес-центра TOWERS началось ещё в 2006 году, тогда было получено первое разрешение на строительство. Проект был грандиозным для города, но на многие годы превратился в недострой.

Монументальные новостройки появились на улице Свободы Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Площадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Сам ТЮЗ до сих пор не открыл свои двери для зрителей после масштабной реконструкции, о причинах мы писали в отдельной статье.

На проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

За десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити» Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Комплекс планировали строить как большой деловой и торгово-выставочный центр «Сити-Ярославль» рядом с автовокзалом, работы начались в 2004 году, и должны были закончиться к 2006 году. Но застройщик обанкротился. Вновь заговорили о будущем этого комплекса как раз в 2016 году.

В 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

На Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка Источники: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU