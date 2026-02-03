В 2016 году было лучше? Проверяем интернет-тренд на примере Ярославля

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Как изменился город за последние 10 лет

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Город похорошел за последние 10 лет | Источник: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RUГород похорошел за последние 10 лет | Источник: «Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Город похорошел за последние 10 лет

Источник:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

В Интернете набрал популярность ностальгический тренд, где пользователи сравнивают себя в 2026 году и 2016 году. Иногда изменения удивляют своей радикальностью.

Мы решили сравнить, как изменился Ярославль за 10 лет. Показываем, какие объекты привели в порядок и как изменился облик и атмосфера улиц.

Башни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее | Источник: Артем Бауман / 76.RUБашни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Башни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее | Источник: «Яндекс.Карты»Башни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее | Источник: «Яндекс.Карты»

Башни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Возведение бизнес-центра TOWERS началось ещё в 2006 году, тогда было получено первое разрешение на строительство. Проект был грандиозным для города, но на многие годы превратился в недострой.

Монументальные новостройки появились на улице Свободы | Источник: Артем Бауман / 76.RUМонументальные новостройки появились на улице Свободы | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Монументальные новостройки появились на улице Свободы | Источник: «Яндекс.Карты»Монументальные новостройки появились на улице Свободы | Источник: «Яндекс.Карты»

Монументальные новостройки появились на улице Свободы

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Площадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан | Источник: Артем Бауман / 76.RUПлощадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Площадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан | Источник: «Яндекс.Карты»Площадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан | Источник: «Яндекс.Карты»

Площадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Сам ТЮЗ до сих пор не открыл свои двери для зрителей после масштабной реконструкции, о причинах мы писали в отдельной статье.

На проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться | Источник: Артем Бауман / 76.RU
На проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться | Источник: «Яндекс.Карты»На проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться | Источник: «Яндекс.Карты»

На проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

За десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити» | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗа десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити» | Источник: Артем Бауман / 76.RU
За десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити» | Источник: «Яндекс.Карты»За десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити» | Источник: «Яндекс.Карты»

За десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити»

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Комплекс планировали строить как большой деловой и торгово-выставочный центр «Сити-Ярославль» рядом с автовокзалом, работы начались в 2004 году, и должны были закончиться к 2006 году. Но застройщик обанкротился. Вновь заговорили о будущем этого комплекса как раз в 2016 году.

В 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду | Источник: Артем Бауман / 76.RU
В 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду | Источник: «Яндекс.Карты»В 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду | Источник: «Яндекс.Карты»

В 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

На Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка | Источник: Артем Бауман / 76.RU
На Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка | Источник: «Яндекс.Карты»На Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка | Источник: «Яндекс.Карты»

На Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка

Источники:

«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU

Мы также показывали ретрофотографии, как выглядел Ярославль 70 лет назад.

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Комментарии
33
Гость
5 февраля, 09:03
Дорогие Ярославцы,даже за последние шесть лет город стал значительно лучше,мы первый раз здесь оказались в 2020году и были сильно удивленны,как такой красивый город находится в таком безобразном состоянии,по тротуарам ходить не возможно было,то яма,то канава,мусор на старых остановках и во дворах и т.д.Сейчас изменения в лучшую сторону! Зимой конечно беда с дворовыми территориями,но это болезнь всех больших городов,мешает уборке частный автотранспорт.Мы сами из Мурманской области и у нас со снегом проблем нет,ни в одном дворе вы не найдёте снежные горы, всё чистят и вывозят...если что то наш город Мончегорск. Любите свой город,он у вас очень красивый!
Гость
4 февраля, 11:01
Радоваться убогим человейникам на Которосльной набережной, стоящими окна в окна, вместо бывшей ранее на этом месте березовой рощи, это надо быть очень одаренным. И когда Ташир влез со стройкой на это место, там должны быть всего лишь один дом, и то не жилой, а гостиница, но каждый новый мэр позволял им развернуться все шире.
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