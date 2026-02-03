В 2016 году было лучше? Проверяем интернет-тренд на примере Ярославля

В Интернете набрал популярность ностальгический тренд, где пользователи сравнивают себя в 2026 году и 2016 году. Иногда изменения удивляют своей радикальностью.
Мы решили сравнить, как изменился Ярославль за 10 лет. Показываем, какие объекты привели в порядок и как изменился облик и атмосфера улиц.
Башни на площади Труда сейчас украшают центральную часть Ярославля, а вот в 2016 это зрелище было удручающее
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«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU
Возведение бизнес-центра TOWERS началось ещё в 2006 году, тогда было получено первое разрешение на строительство. Проект был грандиозным для города, но на многие годы превратился в недострой.
Монументальные новостройки появились на улице Свободы
Источники:
«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU
Площадь Юности претерпела значительные изменения, здесь появилась детская площадка и новый фонтан
Источники:
«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU
Сам ТЮЗ до сих пор не открыл свои двери для зрителей после масштабной реконструкции, о причинах мы писали в отдельной статье.
На проспекте Фрунзе выросли новые ЖК, район продолжает расширяться
Источники:
«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU
За десятилетие свой окончательный облик принял ЖК «Ярославль Сити»
Источники:
«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU
Комплекс планировали строить как большой деловой и торгово-выставочный центр «Сити-Ярославль» рядом с автовокзалом, работы начались в 2004 году, и должны были закончиться к 2006 году. Но застройщик обанкротился. Вновь заговорили о будущем этого комплекса как раз в 2016 году.
В 2016 году на улице Комсомольской ещё располагалась вереница ларьков и киосков, в 2026-м здесь открывается красивый вид на обновленную ротонду
Источники:
«Яндекс.Карты», Артем Бауман / 76.RU
На Которосльной набережной вокруг гостиницы появилась жилая застройка