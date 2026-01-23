Половина города в Ярославской области осталась без холодной воды

Половина Мышкина Ярославской области 23 января осталась без холодной воды. Как сообщили в ГП ЯО «Яроблводоканал», причиной отключения стала технологическая неисправность на центральной линии водопровода.
«Специалисты ведут работы по восстановлению нормального функционирования центрального водопровода, обеспечивая скорейшую нормализацию ситуации и возобновление стабильного водоснабжения всех жителей города», — прокомментировали в «Яроблводоканале».
Точный срок восстановления полной работоспособности системы пока неизвестен. Между тем, проверку ситуации начала прокуратура Мышкинского района.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения, включая вопросы соблюдения сроков устранения аварийных ситуаций и организации подвоза воды», — пояснили в ведомстве.
На место аварии выезжал прокурор района Дмитрий Бубнов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.