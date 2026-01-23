НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Половина города в Ярославской области осталась без холодной воды

Половина города в Ярославской области осталась без холодной воды

Прокуратура начала проверку

435
В Мышкине отключили холодную воду | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал»

В Мышкине отключили холодную воду

Источник:

ГП ЯО «Яроблводоканал»

Половина Мышкина Ярославской области 23 января осталась без холодной воды. Как сообщили в ГП ЯО «Яроблводоканал», причиной отключения стала технологическая неисправность на центральной линии водопровода.

«Специалисты ведут работы по восстановлению нормального функционирования центрального водопровода, обеспечивая скорейшую нормализацию ситуации и возобновление стабильного водоснабжения всех жителей города», — прокомментировали в «Яроблводоканале».

Точный срок восстановления полной работоспособности системы пока неизвестен. Между тем, проверку ситуации начала прокуратура Мышкинского района.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения, включая вопросы соблюдения сроков устранения аварийных ситуаций и организации подвоза воды», — пояснили в ведомстве.

Причиной стала авария на сетях | Источник: Прокуратура Ярославской области

Причиной стала авария на сетях

Источник:

Прокуратура Ярославской области

Проверку ситуации начала прокуратура | Источник: Прокуратура Ярославской области

Проверку ситуации начала прокуратура

Источник:

Прокуратура Ярославской области

На место аварии выезжал прокурор района Дмитрий Бубнов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мышкин Отключение воды Прокуратура
Гость
36 минут
И с каждым годом всё интересней и веселей.
Гость
32 минуты
1 делает , пятеро стоят смотрят, а уж машин сколько стянули, наблюдателей как один ползает чинит
Гость
