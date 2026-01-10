Достигнет отметки -20: какой будет погода в Ярославской области в ближайшую неделю

Погода на первую рабочую неделю после новогодних праздников Источник: Артем Бауман / 76.RU

Длинные зимние выходные заканчиваются, однако мороз из Ярославля уходить еще не собирается. Сотрудники центра «Фобос» дали прогноз погоды на первую рабочую неделю в 2026 году.

Ранее, из-за балканского циклона «Фрэнсис» на трассе в Ярославской области произошел коллапс. О пробке, образованной из-за сильного снегопада можно прочитать в нашем онлайне.

На неделе с 12 января опять будет морозно и снежно. По ночам температура будет достигать отметки до -20°С.

Погода по дням на ближайшую неделю

В течение суток 12 января ожидается сильный снег и туман. Ночью температура опустится до -9…-11°С, днём до -6…-8°С.

Весь день 13 января продержится повышенное давление, выпадет небольшой снег. Столбики термометров покажут -6…-8°С.

В среду 14 января синоптики прогнозируют сильный снег и туман. И ночью, и днём температура будет колебаться от -6 до -8°С.

Ночью на 15 января сильно похолодает, столбики термометров покажут -18…-20°С. Днём воздух немного прогреется до -13…-15°С. В течение дня ожидается повышенное давление и небольшой снег.

В пятницу 16 января синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег и туман. Ночью температура будет колебаться от -15°С до -17°С, днём от -6°С до -8°С.

В течение дня 17 января ожидается около -7…-8°С. Возможно выпадение снежных осадков.

В воскресенье 18 января прогнозируют -10°С и небольшой снег. Весь день будет пасмурно, с небольшими просветами.