НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

3 м/c,

вос.

 744мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объединение больниц
«Умные решения»
Актеры, застрявшие в пробке
Ребенок остался без инсулина
Чек-лист важных обследований
Что сейчас с пробкой под Переславлем
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Город Достигнет отметки -20: какой будет погода в Ярославской области в ближайшую неделю

Достигнет отметки -20: какой будет погода в Ярославской области в ближайшую неделю

Мороз и снегопады не покинут город

1 076
Погода на первую рабочую неделю после новогодних праздников | Источник: Артем Бауман / 76.RUПогода на первую рабочую неделю после новогодних праздников | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Погода на первую рабочую неделю после новогодних праздников

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Длинные зимние выходные заканчиваются, однако мороз из Ярославля уходить еще не собирается. Сотрудники центра «Фобос» дали прогноз погоды на первую рабочую неделю в 2026 году.

Ранее, из-за балканского циклона «Фрэнсис» на трассе в Ярославской области произошел коллапс. О пробке, образованной из-за сильного снегопада можно прочитать в нашем онлайне.

На неделе с 12 января опять будет морозно и снежно. По ночам температура будет достигать отметки до -20°С.

Погода по дням на ближайшую неделю

В течение суток 12 января ожидается сильный снег и туман. Ночью температура опустится до -9…-11°С, днём до -6…-8°С.

Весь день 13 января продержится повышенное давление, выпадет небольшой снег. Столбики термометров покажут -6…-8°С.

В среду 14 января синоптики прогнозируют сильный снег и туман. И ночью, и днём температура будет колебаться от -6 до -8°С.

Ночью на 15 января сильно похолодает, столбики термометров покажут -18…-20°С. Днём воздух немного прогреется до -13…-15°С. В течение дня ожидается повышенное давление и небольшой снег.

В пятницу 16 января синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег и туман. Ночью температура будет колебаться от -15°С до -17°С, днём от -6°С до -8°С.

В течение дня 17 января ожидается около -7…-8°С. Возможно выпадение снежных осадков.

В воскресенье 18 января прогнозируют -10°С и небольшой снег. Весь день будет пасмурно, с небольшими просветами.

Также актуальный прогноз погоды всегда можно найти на сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Погода Мороз Неделя Ярославская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
56 минут
где глобальное потепление???
Гость
48 минут
-20'С это жгучий мороз!? это самая настоящая, классическая русская зима, о которой мечтает каждый... или почти каждый и радоваться надо, что хоть такие морозы(хоть и не надолго), а не надоевшая всем хмурость, серость и слякоть.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем