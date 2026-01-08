Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

В январские праздники самое время проходить тесты от 76.RU. Ранее мы вам предлагали проверить знания местных словечек, теперь «обратимся» к звездам. Сможете ли вы угадать местную знаменитость по детскому фото?
Узнаете улыбчивого мальчика в белой рубашке и галстуке?
Это губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Конечно, на фото актер Роман Курцын
А мне кажется, что это актер Александр Петров
А кто этот школьник с цветами в руках?
Актер Волковского Ануар Султанов
Актер Александр Петров
На самом деле блондин на фото — Николай Басков
Если любите российские сериалы, то ее вы точно должны знать
По глазам видно, это же Мария Горбань
Может, это Елена Летучая
Модель Дарья Коновалова
Узнаете девочку в клетчатом платье?
Блогер Елена Блиновская
Конечно же, на фото телеведущая Елена Летучая
Телеведущая Яна Карушкина?
А кто эта девчонка на фото?
Актриса Мария Горбань
Блогер Саша Белаир
Блогер Елена Блиновская
Узнаете, кто на фото?
Губернатор Михаил Евраев
Опять актер Роман Курцын
Мальчик с азбукой в руках похож на мэра Артема Молчанова
