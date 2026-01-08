НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

2 м/c,

сев.

 752мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Сколько зарабатывают художники
«Умные решения»
Афиша на 8 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Остались без света
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Город Тест Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

Сверьте, узнаете ли вы популярных актеров и блогеров

6 096
Попробуйте угадать ярославскую знаменитость по детскому фото | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы Попробуйте угадать ярославскую знаменитость по детскому фото | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Попробуйте угадать ярославскую знаменитость по детскому фото

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

В январские праздники самое время проходить тесты от 76.RU. Ранее мы вам предлагали проверить знания местных словечек, теперь «обратимся» к звездам. Сможете ли вы угадать местную знаменитость по детскому фото?

Пройден 510 раз
Угадайте знаменитость по детскому фото
1 / 6

Узнаете улыбчивого мальчика в белой рубашке и галстуке?

  • Это губернатор Ярославской области Михаил Евраев

  • Конечно, на фото актер Роман Курцын

  • А мне кажется, что это актер Александр Петров

2 / 6

А кто этот школьник с цветами в руках?

  • Актер Волковского Ануар Султанов

  • Актер Александр Петров

  • На самом деле блондин на фото — Николай Басков

3 / 6

Если любите российские сериалы, то ее вы точно должны знать

  • По глазам видно, это же Мария Горбань

  • Может, это Елена Летучая

  • Модель Дарья Коновалова

4 / 6

Узнаете девочку в клетчатом платье?

  • Блогер Елена Блиновская

  • Конечно же, на фото телеведущая Елена Летучая

  • Телеведущая Яна Карушкина?

5 / 6

А кто эта девчонка на фото?

  • Актриса Мария Горбань

  • Блогер Саша Белаир

  • Блогер Елена Блиновская

6 / 6

Узнаете, кто на фото?

  • Губернатор Михаил Евраев

  • Опять актер Роман Курцын

  • Мальчик с азбукой в руках похож на мэра Артема Молчанова

Нравятся тесты? Попробуйте также угадать ярославские локации по фото.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Угадай по фото Детские фото Звезда
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
3 сентября 2024, 10:33
последняя фотка не загрузилась
Гость
3 сентября 2024, 15:42
мда...зачем я это прочитал?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем