«Не паниковать»: как ярославцам поступать, если найден подозрительный предмет

В Ярославской области определили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов в организациях и учреждениях.
«Подозрительные предметы могут представлять потенциальную или реальную угрозу, и ради безопасности каждому важно соблюдать определенные правила», — отметил министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов.
Что делать охраннику
В правительстве рассказали, что при при попытке проноса подозрительного предмета в здание охранник (вахтер) должен остановить посетителя и провести проверку.
«Если выявлены признаки взрывного устройства, необходимо принять меры по недопущению посетителя на объект, блокировать внутреннюю дверь и активировать кнопку тревожной сигнализации. После этого следует провести осмотр территории, на которой находился посетитель с подозрительным предметом, в целях обнаружения оставленных им вещей, до прибытия спецслужб определить зону опасности и принять меры по недопущению приближения персонала и посетителей к подозрительному объекту», — отметили власти..
Что делать руководителю
Руководитель организации должен подать сигнал «Тревога», нажав кнопки тревожной сигнализации и проинформировать оперативные службы об обнаружении взрывного устройства. Для этого нужно обратиться:
в УМВД: 02 — со стационарного телефона, 102 — с мобильного телефона;
МЧС — 112;
управление ФСБ по Ярославской области — (4852) 20-00-30;
региональное управление Росгвардии — (4852) 74-60-10.
Затем вместе с оперативными службами проводится эвакуация, ликвидация происшествия и его последствий.
Что делать работнику
При поступлении сигнала «Внимание! Террористическая угроза!» работникам важно не паниковать, собрать свои личные вещи и находиться в помещении до поступления сигнала о начале эвакуации.
При поступлении сигнала «Внимание! Проводится эвакуация!» необходимо отключить все имеющиеся средства связи, в том числе предназначенные для обеспечения производственного процесса, и выйти из здания (с территории).
Должностным лицам, ответственным за проведение эвакуации на порученных участках, следует по возможности открыть все окна и двери в помещениях, где обнаружен подозрительный предмет, проверить, все ли покинули территорию, и сообщить о результатах руководителю или назначенному им лицу.