«Не паниковать»: как ярославцам поступать, если найден подозрительный предмет

В Ярославской области определили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов в организациях и учреждениях.

«Подозрительные предметы могут представлять потенциальную или реальную угрозу, и ради безопасности каждому важно соблюдать определенные правила», — отметил министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов.

Что делать охраннику

В правительстве рассказали, что при при попытке проноса подозрительного предмета в здание охранник (вахтер) должен остановить посетителя и провести проверку.

«Если выявлены признаки взрывного устройства, необходимо принять меры по недопущению посетителя на объект, блокировать внутреннюю дверь и активировать кнопку тревожной сигнализации. После этого следует провести осмотр территории, на которой находился посетитель с подозрительным предметом, в целях обнаружения оставленных им вещей, до прибытия спецслужб определить зону опасности и принять меры по недопущению приближения персонала и посетителей к подозрительному объекту», — отметили власти..

Что делать руководителю

Руководитель организации должен подать сигнал «Тревога», нажав кнопки тревожной сигнализации и проинформировать оперативные службы об обнаружении взрывного устройства. Для этого нужно обратиться:

в УМВД: 02 — со стационарного телефона, 102 — с мобильного телефона;

МЧС — 112;

управление ФСБ по Ярославской области — (4852) 20-00-30;

региональное управление Росгвардии — (4852) 74-60-10.

Затем вместе с оперативными службами проводится эвакуация, ликвидация происшествия и его последствий.

Что делать работнику

При поступлении сигнала «Внимание! Террористическая угроза!» работникам важно не паниковать, собрать свои личные вещи и находиться в помещении до поступления сигнала о начале эвакуации.

При поступлении сигнала «Внимание! Проводится эвакуация!» необходимо отключить все имеющиеся средства связи, в том числе предназначенные для обеспечения производственного процесса, и выйти из здания (с территории).