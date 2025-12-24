НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

5 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
«Умные решения»
Платные парковки
Что подарить и как отметить Новый Год
Открытие катка
Рост тарифов
Беспилотная опасность
Обзор сладких подарков
Город «Не паниковать»: как ярославцам поступать, если найден подозрительный предмет

«Не паниковать»: как ярославцам поступать, если найден подозрительный предмет

В регионе определен порядок действий на такой случай

260
В Ярославской области определили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области определили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области определили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области определили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов в организациях и учреждениях.

«Подозрительные предметы могут представлять потенциальную или реальную угрозу, и ради безопасности каждому важно соблюдать определенные правила», — отметил министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов.

Что делать охраннику

В правительстве рассказали, что при при попытке проноса подозрительного предмета в здание охранник (вахтер) должен остановить посетителя и провести проверку.

«Если выявлены признаки взрывного устройства, необходимо принять меры по недопущению посетителя на объект, блокировать внутреннюю дверь и активировать кнопку тревожной сигнализации. После этого следует провести осмотр территории, на которой находился посетитель с подозрительным предметом, в целях обнаружения оставленных им вещей, до прибытия спецслужб определить зону опасности и принять меры по недопущению приближения персонала и посетителей к подозрительному объекту», — отметили власти..

Что делать руководителю

Руководитель организации должен подать сигнал «Тревога», нажав кнопки тревожной сигнализации и проинформировать оперативные службы об обнаружении взрывного устройства. Для этого нужно обратиться:

  • в УМВД: 02 — со стационарного телефона, 102 — с мобильного телефона;

  • МЧС — 112;

  • управление ФСБ по Ярославской области — (4852) 20-00-30;

  • региональное управление Росгвардии — (4852) 74-60-10.

Затем вместе с оперативными службами проводится эвакуация, ликвидация происшествия и его последствий.

Что делать работнику

При поступлении сигнала «Внимание! Террористическая угроза!» работникам важно не паниковать, собрать свои личные вещи и находиться в помещении до поступления сигнала о начале эвакуации.

При поступлении сигнала «Внимание! Проводится эвакуация!» необходимо отключить все имеющиеся средства связи, в том числе предназначенные для обеспечения производственного процесса, и выйти из здания (с территории).

Должностным лицам, ответственным за проведение эвакуации на порученных участках, следует по возможности открыть все окна и двери в помещениях, где обнаружен подозрительный предмет, проверить, все ли покинули территорию, и сообщить о результатах руководителю или назначенному им лицу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Подозрительный предмет Угроза
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
А что есть подозрительный предмет?
Гость
1 час
А что делать простому человеку, который не охранник, не руководитель, не работник? Найти палку и сыграть в городки?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Рекомендуем