Ярославцам запретили приходить с водой в учреждения культуры: причина

Ярославцам запретили приходить с водой в учреждения культуры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском КЗЦ «Миллениум» и Центре имени В. В. Терешковой посетителям запретили проносить с собой любые жидкости. В том числе воду. Сообщения об этом появились на страницах учреждений в соцсетях. Объясняется, что это нужно для соблюдения безопасности.

«В случае обнаружения любых ёмкостей с жидкостью (бутылки любого вида, стаканы, коробки, термосы и т. п.) сотрудниками учреждения, вам будет предложено опустошить содержимое ёмкости, либо выбросить её. В противном случае в посещении мероприятия может быть отказано», — пояснили в КЗЦ «Миллениум».

Еду и напитки посетителям КЗЦ можно будет приобрести в кафе или в автоматизированных торговых устройствах, либо использовать воду из кулера.

«Кулеры находятся в зрительской зоне на каждом этаже. Если возникнет необходимость набрать воду в собственную емкость (термобутылка, пластиковая бутылка, термос), вы сможете это сделать», — добавили в КЗЦ.