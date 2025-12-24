Ярославцам запретили приходить с водой в учреждения культуры: причина

В ярославском КЗЦ «Миллениум» и Центре имени В. В. Терешковой посетителям запретили проносить с собой любые жидкости. В том числе воду. Сообщения об этом появились на страницах учреждений в соцсетях. Объясняется, что это нужно для соблюдения безопасности.
«В случае обнаружения любых ёмкостей с жидкостью (бутылки любого вида, стаканы, коробки, термосы и т. п.) сотрудниками учреждения, вам будет предложено опустошить содержимое ёмкости, либо выбросить её. В противном случае в посещении мероприятия может быть отказано», — пояснили в КЗЦ «Миллениум».
Еду и напитки посетителям КЗЦ можно будет приобрести в кафе или в автоматизированных торговых устройствах, либо использовать воду из кулера.
«Кулеры находятся в зрительской зоне на каждом этаже. Если возникнет необходимость набрать воду в собственную емкость (термобутылка, пластиковая бутылка, термос), вы сможете это сделать», — добавили в КЗЦ.
В Центре имени В. В. Терешковой для всех посетителей в фойе также бесплатно доступен кулер с питьевой водой.