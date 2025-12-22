В Ярославской области создан новый орган власти. За что он отвечает

В Ярославской области создали новое ведомство Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области создали новый орган власти — агентство по делам юстиции. Оно объединяет функции по обеспечению деятельности мировых судей, архивному делу и взаимодействию с законодательными органами. Ведомство работает с 8 декабря 2025 года.

По данным губернатора Михаила Евраева, с 1 января 2026 года к агентству присоединятся функции управления ЗАГС.

«Сотрудники органов ЗАГС также станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработной платы в среднем на 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей. Все привычные для жителей места оказания услуг ЗАГС сохранятся, а также появятся дополнительные возможности получения услуг через многофункциональные центры», — уточнил глава региона.

Эти решения являются частью системной работы по повышению эффективности органов власти и созданию достойных условий труда для государственных служащих, от работы которых зависят ключевые социальные и правовые услуги для населения. Михаил Евраев губернатор Ярославской области