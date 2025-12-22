НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

0 м/c,

 746мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Поднимут зарплаты госслужащим
«Умные решения»
Что будет с высоткой на месте рынка
Сколько стоят фейерверки
Подарочный гид
Афиша на Новый год
Тренер напал на девушку
Город Сокращение бюджетников В Ярославской области создан новый орган власти. За что он отвечает

В Ярославской области создан новый орган власти. За что он отвечает

Публикуем данные от региональных властей

664
В Ярославской области создали новое ведомство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области создали новое ведомство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области создали новое ведомство

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области создали новый орган власти — агентство по делам юстиции. Оно объединяет функции по обеспечению деятельности мировых судей, архивному делу и взаимодействию с законодательными органами. Ведомство работает с 8 декабря 2025 года.

По данным губернатора Михаила Евраева, с 1 января 2026 года к агентству присоединятся функции управления ЗАГС.

«Сотрудники органов ЗАГС также станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработной платы в среднем на 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тысячи рублей. Все привычные для жителей места оказания услуг ЗАГС сохранятся, а также появятся дополнительные возможности получения услуг через многофункциональные центры», — уточнил глава региона.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Эти решения являются частью системной работы по повышению эффективности органов власти и созданию достойных условий труда для государственных служащих, от работы которых зависят ключевые социальные и правовые услуги для населения.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Ранее стало известно, что губернатор подписал указ о повышении зарплат работникам аппаратов мировых судов в Ярославской области. Прибавка составила от 31 до 53% в зависимости от должности.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Объединение Госслужба
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
нужно министерство запретов в каждом русском городе
Гость
1 час
Кто-то недавно с завываниями, что нужно экономить каждый бюджетный рупь объединял и укрупнял школы, театры и социальные учреждения! Не помните кто это был? Скажите - КАК ЕГО ЗОВУТ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем