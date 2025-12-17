НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 755мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,38
EUR 94,15
Как избавиться от отключений интернета
«Умные решения»
Построят новый комплекс для переработки мусора
Купить жилье без обмана
Как оформить резидентное разрешение на парковку
Судьба мукомольной мельницы
Откроют елочные базары: адреса
Новые авиарейсы
Город Фоторепортаж Запорошило за несколько часов: любуемся декабрьским Ярославлем, в который на один день пришла зима

Запорошило за несколько часов: любуемся декабрьским Ярославлем, в который на один день пришла зима

Спустя сутки сугробы растаяли

362
Город занесло буквально за несколько часов | Источник: Артем Бауман / 76.RUГород занесло буквально за несколько часов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Город занесло буквально за несколько часов

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле днем 16 декабря прошел мощный снегопад. Буквально за несколько часов город занесло снегом, видимость на дорогах сильно снизилась.

Спустя сутки почти все сугробы стаяли — в регион вернулась плюсовая температура. Фотограф 76.RU успел запечатлеть однодневную зиму. Давайте любоваться вместе!

Видимость на дорогах снизилась | Источник: Артем Бауман / 76.RUВидимость на дорогах снизилась | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Видимость на дорогах снизилась

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Как же долго мы ждали зиму | Источник: Артем Бауман / 76.RUКак же долго мы ждали зиму | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Как же долго мы ждали зиму

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Сразу появляется ощущение приближения Нового года | Источник: Артем Бауман / 76.RUСразу появляется ощущение приближения Нового года | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сразу появляется ощущение приближения Нового года

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кто-то мог успеть слепить снеговика | Источник: Артем Бауман / 76.RUКто-то мог успеть слепить снеговика | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кто-то мог успеть слепить снеговика

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Зима в этом году с чудинкой | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗима в этом году с чудинкой | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зима в этом году с чудинкой

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Успели прогуляться по зимнему городу? | Источник: Артем Бауман / 76.RUУспели прогуляться по зимнему городу? | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Успели прогуляться по зимнему городу?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На дорогах города работала спецтехника | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа дорогах города работала спецтехника | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На дорогах города работала спецтехника

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Автобус на фоне сугробов выглядит нарядно | Источник: Артем Бауман / 76.RUАвтобус на фоне сугробов выглядит нарядно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Автобус на фоне сугробов выглядит нарядно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

С зимними развлечениями надо торопиться | Источник: Артем Бауман / 76.RUС зимними развлечениями надо торопиться | Источник: Артем Бауман / 76.RU

С зимними развлечениями надо торопиться

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ну и красота! | Источник: Артем Бауман / 76.RUНу и красота! | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ну и красота!

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На Волге вместо льда&nbsp;— замысловатые сугробы | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа Волге вместо льда&nbsp;— замысловатые сугробы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На Волге вместо льда — замысловатые сугробы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Выглядит очень необычно | Источник: Артем Бауман / 76.RUВыглядит очень необычно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Выглядит очень необычно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Набережная&nbsp;— идеальное место для зимних прогулок | Источник: Артем Бауман / 76.RUНабережная&nbsp;— идеальное место для зимних прогулок | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Набережная — идеальное место для зимних прогулок

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Погода Снегопад Зима
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Я маленькая девочка, я в садик не хожу. Купите мне сандалики, я лето, блин, хочу!
Гость
1 час
Чему любоваться? Один плюс - грязь и мусор присыпало, но теперь ещё больше
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем