В Ярославле днем 16 декабря прошел мощный снегопад. Буквально за несколько часов город занесло снегом, видимость на дорогах сильно снизилась.
Спустя сутки почти все сугробы стаяли — в регион вернулась плюсовая температура. Фотограф 76.RU успел запечатлеть однодневную зиму. Давайте любоваться вместе!
Запорошило за несколько часов: любуемся декабрьским Ярославлем, в который на один день пришла зима
Спустя сутки сугробы растаяли
